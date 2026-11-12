Cauã Reymond, Vini Jr. e Terry Crews chamam atenção ao apostar em relógios de alto luxo

Um relógio pode custar o equivalente a um carro de luxo, a uma mansão ou até a vários imóveis. No universo das celebridades, porém, o acessório deixou de ser apenas uma maneira de consultar as horas e passou a chamar atenção em aparições públicas, eventos e publicações nas redes sociais. De Cauã Reymond a Terry Crews, passando por Vini Jr., Neymar, Virginia Fonseca e Drake, os famosos mostram que a paixão pela relojoaria pode assumir diferentes estilos e alcançar cifras milionárias.

Mas o que existe por trás desse fascínio? Por que alguns artistas preferem modelos discretos, enquanto outros apostam em peças cobertas de pedras preciosas ou chegam a usar três relógios ao mesmo tempo?

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O ator Cauã Reymond, por exemplo, já apareceu em um ensaio usando um relógio da Bulova, marca tradicional da relojoaria. Combinado com roupas da Zegna e joias Bormam, o acessório fez parte de uma composição que apostava na elegância e no estilo pessoal, mostrando que nem toda escolha de um famoso precisa envolver cifras milionárias.

Em Hollywood, Terry Crews, conhecido por trabalhos como Todo Mundo Odeia o Chris e Brooklyn Nine-Nine, também já chamou atenção pelo relógio escolhido. O ator foi fotografado usando um Rolex Sky-Dweller, referência 336935, produzido em ouro Everose de 18 quilates, com mostrador marrom. O modelo combina sofisticação e engenharia, incluindo recursos como a indicação simultânea de dois fusos horários e calendário anual.

Já Vini Jr. levou a relação entre moda e relojoaria a outro nível. Durante uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o jogador apareceu ao lado de Terry Crews usando três relógios da coleção Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz, da suíça Audemars Piguet. Juntas, as peças podem alcançar R$ 3 milhões, conforme estimativas divulgadas na imprensa.

A escolha chamou atenção não apenas pelo valor, mas também pela maneira inusitada de utilizar os acessórios, transformando os relógios em protagonistas do visual.

O rapper Drake também já foi fotografado usando diferentes versões da mesma coleção, em ouro amarelo, branco e rosa, reforçando como a alta relojoaria passou a fazer parte da estética de grandes nomes da música.

Neymar e Virginia também apostam em peças milionárias

Entre as celebridades brasileiras, Neymar é um dos nomes mais associados aos relógios de alto valor. O jogador já exibiu diferentes modelos da Richard Mille, fabricante suíça conhecida por produções limitadas, materiais tecnológicos e mecanismos complexos.

Entre as peças que ganharam repercussão está o Richard Mille RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo, edição limitada a apenas 30 exemplares, que já teve seu valor estimado em aproximadamente R$ 12,8 milhões pela imprensa.

Virginia Fonseca também entrou para a lista de personalidades que chamam atenção pelos acessórios. A influenciadora adquiriu um Richard Mille RM 037, com cravação de pedras preciosas, modelo que pode alcançar R$ 2 milhões, dependendo da configuração e das condições de negociação.

A influenciadora também já apareceu usando outras versões da fabricante, mostrando como os relógios passaram a fazer parte de suas escolhas de moda.

Embora os preços impressionem, nem sempre o relógio mais caro é o mais desejado entre colecionadores. Em alguns casos, modelos aparentemente simples podem alcançar valores elevados pela raridade, história ou dificuldade de encontrá-los no mercado.

Por que os famosos gostam tanto de relógios de luxo?

Para compreender o fenômeno, é preciso olhar além do valor das peças. Um relógio pode representar uma conquista profissional, complementar uma imagem pública ou expressar a identidade de quem o utiliza.

No universo das celebridades, em que cada aparição pode ganhar repercussão nas redes sociais, acessórios reconhecidos internacionalmente também funcionam como elementos de estilo.

Renan Bastos, empresário brasileiro radicado em Miami e CEO da RC Crown LLC, empresa que atua no mercado internacional de relógios de luxo, acompanha a procura por modelos de fabricantes como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet.

Nesse segmento, o reconhecimento de uma marca é apenas um dos fatores que influenciam o interesse dos consumidores. A produção limitada, a disponibilidade de determinados modelos e a história de cada referência também podem interferir na procura e nos preços.

Um relógio usado por uma celebridade pode despertar curiosidade e aumentar sua exposição, mas isso não significa necessariamente que seu valor de mercado irá subir.

Para que uma peça se valorize, outros elementos precisam ser considerados, como a demanda efetiva, a escassez e o interesse de compradores e colecionadores.

Um relógio usado pode valer mais que um novo?

Uma das curiosidades desse universo é que determinados relógios podem ser negociados por valores superiores aos preços originais de varejo, mesmo depois de usados.

Isso acontece especialmente com referências muito procuradas, cuja disponibilidade nas lojas oficiais é limitada.

Fabricantes como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet possuem modelos que despertam grande interesse no mercado secundário, no qual peças anteriormente adquiridas são revendidas a outros compradores.

Entretanto, a valorização não acontece com todos os relógios. Enquanto alguns modelos encontram compradores dispostos a pagar valores elevados, outros podem perder parte do preço original após a compra.

O estado de conservação, a procedência, a documentação e o histórico de manutenção também são características importantes para determinar o valor de uma peça.

Outra diferença está no preço anunciado e no valor efetivamente negociado. Um relógio colocado à venda por determinada quantia não significa que encontrará um comprador disposto a pagar exatamente aquele preço.

Ostentação ou paixão por colecionar?

A imagem de Vini Jr. usando três relógios ao mesmo tempo pode representar uma escolha ousada de moda, enquanto o Bulova utilizado por Cauã Reymond em um ensaio revela uma proposta estética diferente.

Esses exemplos mostram que a relação das celebridades com a relojoaria não segue uma única tendência.

Há quem procure acessórios chamativos, com ouro e pedras preciosas, e quem prefira modelos reconhecidos pelo design, pela tradição ou pela engenharia.

Para colecionadores, características que passam despercebidas pelo público também podem fazer diferença. O mecanismo utilizado, o ano de fabricação, a quantidade de exemplares produzidos e até pequenas alterações no mostrador podem influenciar o interesse por determinado relógio.

A presença de celebridades ajuda a dar visibilidade a esse universo, mas o reconhecimento duradouro de uma peça depende de fatores que vão além de uma aparição pública.

O luxo que vai além das horas

Seja no pulso de Cauã Reymond, Terry Crews, Neymar, Vini Jr. ou Virginia Fonseca, os relógios revelam como um acessório tradicional pode ganhar diferentes significados.

Para alguns, representam uma conquista. Para outros, são parte de uma composição de moda ou uma maneira de demonstrar afinidade com determinada fabricante.

No mercado internacional, esses objetos também podem despertar interesse pela raridade, história e possibilidade de revenda, embora não exista garantia de valorização.

Entre modelos clássicos e peças que custam milhões, uma coisa é certa: no universo das celebridades, os relógios deixaram de chamar atenção apenas pelas horas que marcam e passaram a despertar curiosidade pelas histórias, pelos valores e pelos nomes que os carregam.