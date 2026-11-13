Cantora e compositora Sofia Oliveira retoma carreira musical com o EP 'Deixa Eu Te Amar'

Sofia Oliveira está de volta oficialmente à música. Cantora, compositora e criadora de conteúdo, a artista lança nesta quinta-feira (12) o EP “Deixa Eu Te Amar”, projeto que marca uma nova fase de sua carreira solo e autoral. Com quatro faixas, o trabalho parte do universo das comédias românticas para construir uma narrativa musical e visual em que cada canção representa um momento de uma história de amor.



A relação de Sofia com a música começou a ganhar destaque em 2014, quando passou a publicar covers na internet. Na época, seus vídeos alcançaram milhões de visualizações e seu canal se tornou um dos principais espaços musicais da plataforma no Brasil. Em 2019, a artista viveu uma experiência internacional ao integrar a girlband latina ANGEL22, formada por Simon Cowell. O grupo participou do The X Factor UK e chegou à final da competição, tornando Sofia a primeira brasileira a alcançar essa etapa do programa.



Apesar da visibilidade internacional e das oportunidades que surgiram com o grupo, a experiência também trouxe reflexões sobre sua identidade artística. “Entrar nesse grupo foi uma das melhores experiências da minha vida. A gente chegou na final, foi reconhecida pelo Simon Cowell, que criou os maiores grupos da minha geração. Era incrível! Mas chegou um momento em que eu não entendia por que aquilo não me preenchia por completo”, conta.



Ao olhar para esse período, a artista entende que precisava encontrar uma maneira mais genuína de se expressar musicalmente. “Eu sentia que estava recebendo atenção por algo que não era tão verdadeiro para mim. Sim, eu queria atenção, queria ser reconhecida pelo meu trabalho, mas queria isso de um jeito genuíno. Não queria sentir que estava enganando as pessoas em troca de atenção”, explica. A partir dessa percepção, a cantora decidiu que seus próximos passos precisariam estar conectados à própria identidade.



O novo EP começou a ganhar forma durante o período em que Sofia morava em Miami. Com saudade do Brasil, a artista passou a ouvir cada vez mais música brasileira e mergulhou em pesquisas sobre sonoridades das décadas de 1960 e 1970.“Eu sentia muita saudade do Brasil, e isso me fez ouvir muita música brasileira. Fui descobrindo um monte de coisa que eu nem conhecia e acabei ficando obcecada pelos anos 60 e 70. Obcecada mesmo”, relembra.



Foi nesse processo que ela reencontrou “Deixa Eu Te Amar”, composição de Guilherme Lamounier, que acabou se tornando o ponto central do projeto. “Na primeira vez que eu ouvi, ela já me pegou. E eu sempre falo que as músicas que me pegam de primeira são aquelas que eu fico ouvindo mil vezes sem parar. Foi exatamente isso. E a vontade de regravar ficou ali comigo”, conta.



Para viabilizar a nova versão, Sofia foi atrás dos direitos da composição e conseguiu contato com as netas do compositor. “Eu amo compor, amo essa coisa de ser cantora e compositora. Mas também sou muito apaixonada por aquela ideia antiga de regravar clássico. Porque música boa merece ser ouvida de vários jeitos. Parece que as grandes canções têm espaço para cada um colocar o seu sentimento ali dentro”, afirma.



O repertório reúne quatro faixas: “Baunilha”, “A Divina Comédia Romântica”, “Vale a Pena Ver de Novo” e “Deixa Eu Te Amar”. A primeira composição que surgiu nessa nova fase foi “Vale a Pena Ver de Novo”, escrita em parceria com Fél, namorado da cantora e seu parceiro criativo. Juntos, os dois são responsáveis por todo o processo de criação dos projetos de Sofia, desde a composição e a produção musical até o desenvolvimento dos vídeos. A parceria artística e pessoal também teve papel fundamental na construção do universo criativo que deu origem ao EP.



“Eu e o Fél sempre escrevemos juntos. Para mim, composição é um processo muito íntimo. No começo dessa fase, quando eu sentia que era a hora de me encontrar como artista, ele era a única pessoa com quem eu me sentia à vontade para me abrir”, explica. A canção ganhou ainda um clipe gravado durante uma viagem, sem grandes planejamentos. A recepção do público acabou apontando um caminho para o projeto. “Quando o vídeo saiu, o que as pessoas mais comentavam era que parecia que a gente vivia numa comédia romântica. Foi aí que eu percebi que era isso mesmo, era assim que eu enxergava a vida. E coloquei na cabeça que queria criar mais músicas que me levassem para esse universo”, completa.



A proposta se estende à identidade visual do lançamento. Pensado como um filme, “Deixa Eu Te Amar” apresenta cada faixa como um ato de uma narrativa: “Baunilha” representa o flerte e o primeiro encontro; “A Divina Comédia Romântica” traz o drama e os conflitos; “Vale a Pena Ver de Novo” representa uma segunda chance e o reencontro; enquanto “Deixa Eu Te Amar” funciona como a declaração final, em uma cena que remete aos grandes clichês dos filmes românticos.



Musicalmente, o EP transita pelo pop e tem o city pop japonês dos anos 1980 como uma de suas principais referências. O estilo, conhecido por suas melodias sentimentais e pela aproximação com sonoridades como o brazilian boogie, dialoga com a pesquisa musical que Sofia desenvolveu nos últimos anos. “Toda essa pesquisa de música brasileira, junto com a admiração e a vontade que eu tenho de ir para o Japão, me fez me apaixonar por esse estilo. Toda vez que eu ouvia músicas assim, vinha uma sensação de nostalgia que se conectava muito com o que eu queria dizer nas minhas letras naquele momento”, conta.



O amor é outro elemento que atravessa as quatro composições. Para Sofia, escrever sobre o sentimento está relacionado à leveza e à possibilidade de construir relações verdadeiras. “Eu podia até ter motivos para acreditar que construir uma relação tem que ser difícil, ou que amor não dura, porque meus pais não deram certo como casal. Mas sempre teve algo em mim que me fez querer e acreditar que é possível construir uma relação leve”, explica. E completa: “Eu escrevo sobre o que eu amo sentir”.



O retorno também representa uma reconexão com o início de sua trajetória na internet. Ao lembrar dos primeiros vídeos publicados, Sofia reconhece que a vontade de fazer música sempre foi maior do que a timidez e a insegurança. “Quando eu comecei na internet, era só eu, meu violão e um sonho. Eu era muito tímida, mas a minha vontade de conquistar o que eu queria era maior que isso”, relembra.



Hoje, a cantora olha para aqueles registros com outra perspectiva. “Eu não acho que eu cantava bem! Tem vídeo que eu toco o violão todo desafinado. Mas isso não é o mais importante. O que me fez conquistar tudo o que conquistei foi a energia que passava naqueles vídeos. Uma energia de quem acreditava que podia, de quem queria estar ali porque ama o que faz”, afirma.



Com “Deixa Eu Te Amar”, Sofia Oliveira inicia um novo capítulo de sua trajetória, reunindo música, audiovisual e narrativa em um projeto que apresenta ao público sua identidade como artista solo. Depois de experiências que a levaram para diferentes caminhos, a cantora volta a concentrar sua energia em um trabalho autoral, construído a partir de suas referências, histórias e daquilo que deseja compartilhar com o público.



Tracklist

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1. Deixa eu te amar

2. ?Vale a pena ver de novo

3. ?Baunilha

4. ?A divina comédia romântica