Luciano Maya transforma experiência na indústria musical em nova fase artística

Trajetória de Luciano Maya passa por produção de CDs, composição, gravações e novos projetos voltados ao mercado norte-americano - (crédito: Divulgação)

A trajetória de Luciano Maya atravessa diferentes momentos da música sertaneja brasileira. Antes de concentrar novamente os esforços na carreira artística, o goiano construiu uma atuação nos bastidores do setor, especialmente na produção e distribuição de CDs promocionais que circularam pelo país durante a expansão do gênero.

Natural de Goiânia, Luciano começou a relação com a música ainda na infância, quando ganhou da mãe o primeiro violão, aos dez anos. Mais tarde, participou de festivais no Centro-Oeste e passou a dividir a rotina entre os palcos e a estrutura de produção musical.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em 2003, fundou a Quinta Essência Produções, empresa voltada à gravação, produção gráfica, replicação, embalagem e distribuição de mídias físicas. Segundo o material de divulgação, a operação chegou a produzir até 1,2 milhão de discos por mês em seu período de maior atividade.

Pela estrutura da empresa passaram trabalhos ligados a nomes como Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Simone e Simaria, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Bruno e Marrone e Amado Batista.

Dos bastidores para os palcos

Mesmo envolvido com a operação empresarial, Luciano manteve a carreira como cantor e compositor.

Em 2006, lançou o primeiro álbum por meio da Lei de Incentivo Cultural de Goiânia. Dois anos depois, passou a usar artisticamente o nome Luciano Maya e lançou “Sol e Lua”, música que, segundo o material de apresentação, permaneceu entre as mais executadas nas rádios da capital goiana por vários meses.

Outro momento importante veio com “Vidro Fumê”. A canção foi registrada por Luciano no projeto “Só Modão”, em 2011, e posteriormente ganhou uma nova versão na voz de Bruno e Marrone, em 2013.

A produção artística continuou nos anos seguintes com projetos audiovisuais como “Porcelanato”, de 2018, “Metadinha”, de 2019, “O Cara do Piseiro”, em 2022, e “Borin & Luciano Cantam o Brasil”, lançado em 2024.

Para 2026, o cantor prepara um novo DVD dedicado às próprias composições.

Mudanças na indústria e uma nova etapa

A pandemia de 2020 marcou uma mudança importante na trajetória profissional de Luciano. Com a queda da demanda por mídia física, a estrutura industrial da Quinta Essência foi desmobilizada, encerrando um ciclo que havia acompanhado boa parte da transformação do mercado sertanejo.

A retomada veio novamente pela música.

Ao lado do maestro Roger Borin, Luciano desenvolveu o projeto “Cantam o Brasil”, que ajudou a reabrir a agenda de apresentações e colocou novamente a carreira artística no centro de seus planos.

A experiência acumulada nas duas pontas do mercado — produção e palco — passou então a orientar os projetos seguintes.

Próximos passos nos Estados Unidos

Em 2026, Luciano concentra esforços na carreira solo e também prepara uma expansão de atividades para os Estados Unidos.

Entre os projetos está a estruturação de uma agência de entretenimento voltada à produção de turnês de artistas brasileiros na América do Norte, além da continuidade das próprias apresentações para comunidades brasileiras e outros públicos no país.

A nova fase reúne justamente as duas frentes que acompanharam sua trajetória até aqui: a experiência empresarial nos bastidores da música e o trabalho como intérprete e compositor.

Depois de décadas atuando em diferentes áreas da indústria, Luciano Maya inicia um novo capítulo com foco na produção artística e na ampliação de sua atuação internacional.