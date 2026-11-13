Luciano Maya transforma experiência na indústria musical em nova fase artística

A trajetória de Luciano Maya atravessa diferentes momentos da música sertaneja brasileira. Antes de concentrar novamente os esforços na carreira artística, o goiano construiu uma atuação nos bastidores do setor, especialmente na produção e distribuição de CDs promocionais que circularam pelo país durante a expansão do gênero.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Natural de Goiânia, Luciano começou a relação com a música ainda na infância, quando ganhou da mãe o primeiro violão, aos dez anos. Mais tarde, participou de festivais no Centro-Oeste e passou a dividir a rotina entre os palcos e a estrutura de produção musical.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em 2003, fundou a Quinta Essência Produções, empresa voltada à gravação, produção gráfica, replicação, embalagem e distribuição de mídias físicas. Segundo o material de divulgação, a operação chegou a produzir até 1,2 milhão de discos por mês em seu período de maior atividade.
Pela estrutura da empresa passaram trabalhos ligados a nomes como Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Simone e Simaria, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Bruno e Marrone e Amado Batista.
Dos bastidores para os palcos
Mesmo envolvido com a operação empresarial, Luciano manteve a carreira como cantor e compositor.
Em 2006, lançou o primeiro álbum por meio da Lei de Incentivo Cultural de Goiânia. Dois anos depois, passou a usar artisticamente o nome Luciano Maya e lançou “Sol e Lua”, música que, segundo o material de apresentação, permaneceu entre as mais executadas nas rádios da capital goiana por vários meses.
Outro momento importante veio com “Vidro Fumê”. A canção foi registrada por Luciano no projeto “Só Modão”, em 2011, e posteriormente ganhou uma nova versão na voz de Bruno e Marrone, em 2013.
A produção artística continuou nos anos seguintes com projetos audiovisuais como “Porcelanato”, de 2018, “Metadinha”, de 2019, “O Cara do Piseiro”, em 2022, e “Borin & Luciano Cantam o Brasil”, lançado em 2024.
Para 2026, o cantor prepara um novo DVD dedicado às próprias composições.
Mudanças na indústria e uma nova etapa
A pandemia de 2020 marcou uma mudança importante na trajetória profissional de Luciano. Com a queda da demanda por mídia física, a estrutura industrial da Quinta Essência foi desmobilizada, encerrando um ciclo que havia acompanhado boa parte da transformação do mercado sertanejo.
A retomada veio novamente pela música.
Ao lado do maestro Roger Borin, Luciano desenvolveu o projeto “Cantam o Brasil”, que ajudou a reabrir a agenda de apresentações e colocou novamente a carreira artística no centro de seus planos.
A experiência acumulada nas duas pontas do mercado — produção e palco — passou então a orientar os projetos seguintes.
Próximos passos nos Estados Unidos
Em 2026, Luciano concentra esforços na carreira solo e também prepara uma expansão de atividades para os Estados Unidos.
Entre os projetos está a estruturação de uma agência de entretenimento voltada à produção de turnês de artistas brasileiros na América do Norte, além da continuidade das próprias apresentações para comunidades brasileiras e outros públicos no país.
A nova fase reúne justamente as duas frentes que acompanharam sua trajetória até aqui: a experiência empresarial nos bastidores da música e o trabalho como intérprete e compositor.
Depois de décadas atuando em diferentes áreas da indústria, Luciano Maya inicia um novo capítulo com foco na produção artística e na ampliação de sua atuação internacional.