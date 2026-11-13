Entre artistas e projetos, Gabriel Totti completa dez anos de atuação em Goiânia

Há dez anos em Goiânia, Gabriel Totti construiu uma trajetória ligada aos bastidores da música e do entretenimento. Produtor artístico e executivo, ele atua na gestão de carreiras, no planejamento de projetos e na articulação de apresentações e oportunidades para artistas de diferentes segmentos.

Ao longo desse período, Gabriel esteve envolvido em trabalhos ligados principalmente ao sertanejo, forró e gospel, acompanhando diferentes etapas da construção de uma carreira artística.

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Sua atuação passa pelo planejamento de projetos, organização de agendas e apresentações, relacionamento com contratantes e desenvolvimento de oportunidades comerciais. Um trabalho que acontece longe dos palcos, mas que participa diretamente da estrutura necessária para colocar artistas e projetos em circulação.

Dez anos nos bastidores da música

Goiânia ocupa um lugar importante na trajetória profissional de Gabriel. Foi na capital goiana que ele consolidou sua atuação no setor e ampliou a rede de contatos dentro do mercado musical.

Ao longo dos anos, o produtor participou de diferentes projetos do entretenimento brasileiro e passou a atuar também no gerenciamento de carreiras, conectando artistas a contratantes, eventos e outras possibilidades profissionais.

A experiência acumulada nesse período ajudou a ampliar sua atuação para além da produção de apresentações, aproximando o trabalho também das áreas de estratégia e desenvolvimento de carreira.

Reconhecimento além do mercado artístico

A trajetória de Gabriel também passou pelo ambiente digital.

Em 2021, ele ficou entre os classificados do Top 20+ — Influenciadores do Ano Goiás, do Prêmio iBest. A indicação também esteve relacionada à participação em campanhas de arrecadação de sangue e plaquetas para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia.

No ano seguinte, Gabriel voltou a ser indicado à premiação.

Mais recentemente, recebeu dois reconhecimentos institucionais em Goiás. Em junho de 2026, foi homenageado com o título de Cidadão Goiano pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Também recebeu o título de Cidadão Goianiense concedido pela Câmara Municipal de Goiânia.

As homenagens reconhecem a relação construída com o estado e com a capital ao longo dos últimos anos.

Novos projetos no entretenimento

Depois de uma década de atuação em Goiânia, Gabriel Totti segue concentrado no mercado artístico e no desenvolvimento de novos projetos.

O produtor mantém o trabalho ligado à gestão de carreiras, produção executiva e articulação de oportunidades dentro da música, reunindo diferentes frentes que passaram a fazer parte de sua atuação ao longo dos anos.

A experiência nos bastidores também acompanha as transformações do próprio mercado, em que a construção de uma carreira envolve cada vez mais planejamento, posicionamento e relacionamento com diferentes áreas do entretenimento.

Ao completar dez anos em Goiânia, Gabriel entra em uma nova etapa profissional mantendo o foco justamente no espaço em que construiu sua trajetória: os bastidores da música e o desenvolvimento de carreiras artísticas.