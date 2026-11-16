Anna Lunardi lança single sobre priorização pessoal e o fim de relações que causam dor

A cantora e compositora Anna Lunardi lança “Vai Embora” nesta sexta-feira, 13, segundo single de sua nova fase artística, apresentada ao público com a música “Risco”. A faixa aborda o desgaste emocional de uma relação marcada por sentimentos confusos e pela dificuldade de entender se a outra pessoa também está vivendo aquela situação da mesma maneira. Na canção, Anna transforma esse conflito em um pedido de afastamento e em uma escolha pela própria saúde emocional.

Escrita no início do ano, “Vai Embora” nasceu de um processo de composição intenso para a artista. A letra parte de uma reflexão sobre a dor de permanecer em uma relação na qual os sentimentos parecem não estar em sintonia. Entre dúvidas, frustrações e a dificuldade de compreender o outro, a personagem da música chega à conclusão de que precisa interromper aquele ciclo para conseguir olhar para si mesma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Foi uma música que eu escrevi no começo do ano e um processo de composição bem difícil internamente, porque fala muito sobre essa sensação de estar sofrendo e se perguntar se a outra pessoa também está sentindo aquilo. Tudo que envolve essa pessoa dói, então chega um momento em que você pensa: ‘Vai embora, me deixa aqui, me deixa sentir minhas coisas, porque eu não quero continuar sentindo isso’”, conta Anna.

A ideia de priorização pessoal também aparece como um dos principais elementos dessa nova etapa. Para a cantora, a música representa a decisão de reconhecer os próprios sentimentos e entender que, em determinadas situações, seguir em frente é mais importante do que insistir em uma relação. “É como dizer: eu preciso me priorizar novamente, preciso cuidar das minhas coisas. Eu entendo o que estou sentindo, mas talvez não consiga entender o que você está sentindo. Então, é melhor a gente parar”, explica.

Na letra, versos como “O seu toque dói em mim” e “Não entendo você ser assim” traduzem a contradição entre a atração e o sofrimento provocado pela relação. Já o refrão, com o pedido “Vai embora, me deixa na chuva”, reforça a necessidade de espaço para enfrentar as próprias emoções, sem a interferência de alguém que também se tornou fonte de conflito.

Musicalmente, a faixa dá sequência à construção da identidade sonora de Anna Lunardi, que vem explorando novas possibilidades dentro de sua trajetória no pop, rock, indie e MPB. A produção é assinada por Bruno Werner, com coprodução de Bernardo Tavarez.

Depois da boa recepção de “Risco”, Anna aposta em “Vai Embora” para aprofundar a apresentação de sua nova identidade artística e aproximar o público das experiências e dos sentimentos que orientam essa fase. “As expectativas são consolidar ainda mais essa nova fase, fazer com que o público entenda cada vez mais para onde estamos indo e como é essa nova persona. ‘Risco’ foi muito bem recebido e acredito que ‘Vai Embora’ vai seguir esse caminho, talvez até alcançar uma repercussão ainda maior”, afirma.

Com o novo lançamento, Anna dá mais um passo na construção de uma identidade artística que parte de experiências pessoais para abordar sentimentos e situações com os quais o público também pode se identificar. Em “Vai Embora”, a despedida deixa de ser apenas sobre abrir mão de alguém e passa a representar a possibilidade de escolher a si mesma.