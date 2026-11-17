Depois de passar por cinco cidades e reunir mais de 25 mil pessoas em sua primeira turnê nacional, o PagodYANdo, projeto comandado pelo cantor Yan, encerra a temporada de 2026 com uma nova edição no feriado de 20 de novembro. O evento acontece a partir das 15h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Q2 Ingressos.
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Ao longo de 2026, o PagodYANdo passou por Salvador (BA), São Paulo (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), ampliando o alcance de um projeto que começou na cidade natal do artista.
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Antes de ganhar circulação nacional, a festa realizou oito edições no Rio de Janeiro. Desde então, passou a ocupar um espaço importante na agenda de Yan, com apresentações de aproximadamente três horas, convidados e atrações regionais em uma programação que pode ultrapassar seis horas de música.
A edição de encerramento contará com diferentes setores para o público, entre camarote, área premium, pista e frontstage. O espaço também terá praça de alimentação com mesas e cadeiras.
Ao longo de sua trajetória, o PagodYANdo já recebeu participações de nomes como Ferrugem, Sorriso Maroto, Marvvila, Vitinho, Di Propósito e Pagode do Adame, além de outros artistas ligados ao gênero.
A passagem por diferentes cidades em 2026 marcou a primeira turnê nacional do projeto e ampliou a proposta de Yan de transformar a festa em uma frente própria dentro da carreira, reunindo repertório, convidados e diferentes formatos de apresentação.
A agenda do cantor segue no dia 21 de novembro, quando Yan participa da Mineira Fest, no Catumbi, também no Rio de Janeiro. O evento acontece a partir das 21h, no Campo da Mineira, e terá ainda Chefin e Sexy Love, além dos DJs Daniel, Bruninho e Renatinho.
As duas apresentações encerram uma sequência de shows que marcou o ano de expansão do PagodYANdo para além do Rio e consolidou a primeira circulação nacional do projeto.
Serviço
YAN NO RIO DE JANEIRO
20 de novembro de 2026 (sexta-feira) — PAGODYANDO
Horário: a partir das 15h
Local: Cidade das Artes – Rio de Janeiro (RJ)
Ingressos: https://q2ingressos.com.br/events/pagodyando-
21 de novembro de 2026 (sábado) — MINEIRA FEST
Horário: a partir das 21h
Local: Campo da Mineira
Endereço: Rua Van Erven, 132 – Catumbi, Rio de Janeiro (RJ)
Atrações: Yan, Chefin e Sexy Love
DJs: Daniel, Bruninho e Renatinho
Informações: (21) 98089-7699