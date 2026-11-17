Depois de passar por cinco cidades e reunir mais de 25 mil pessoas em sua primeira turnê nacional, o PagodYANdo, projeto comandado pelo cantor Yan, encerra a temporada de 2026 com uma nova edição no feriado de 20 de novembro. O evento acontece a partir das 15h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Q2 Ingressos.

Ao longo de 2026, o PagodYANdo passou por Salvador (BA), São Paulo (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), ampliando o alcance de um projeto que começou na cidade natal do artista.

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Antes de ganhar circulação nacional, a festa realizou oito edições no Rio de Janeiro. Desde então, passou a ocupar um espaço importante na agenda de Yan, com apresentações de aproximadamente três horas, convidados e atrações regionais em uma programação que pode ultrapassar seis horas de música.

A edição de encerramento contará com diferentes setores para o público, entre camarote, área premium, pista e frontstage. O espaço também terá praça de alimentação com mesas e cadeiras.

Ao longo de sua trajetória, o PagodYANdo já recebeu participações de nomes como Ferrugem, Sorriso Maroto, Marvvila, Vitinho, Di Propósito e Pagode do Adame, além de outros artistas ligados ao gênero.

A passagem por diferentes cidades em 2026 marcou a primeira turnê nacional do projeto e ampliou a proposta de Yan de transformar a festa em uma frente própria dentro da carreira, reunindo repertório, convidados e diferentes formatos de apresentação.

A agenda do cantor segue no dia 21 de novembro, quando Yan participa da Mineira Fest, no Catumbi, também no Rio de Janeiro. O evento acontece a partir das 21h, no Campo da Mineira, e terá ainda Chefin e Sexy Love, além dos DJs Daniel, Bruninho e Renatinho.

As duas apresentações encerram uma sequência de shows que marcou o ano de expansão do PagodYANdo para além do Rio e consolidou a primeira circulação nacional do projeto.

Serviço

YAN NO RIO DE JANEIRO

20 de novembro de 2026 (sexta-feira) — PAGODYANDO

Horário: a partir das 15h

Local: Cidade das Artes – Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: https://q2ingressos.com.br/events/pagodyando-

21 de novembro de 2026 (sábado) — MINEIRA FEST

Horário: a partir das 21h

Local: Campo da Mineira

Endereço: Rua Van Erven, 132 – Catumbi, Rio de Janeiro (RJ)

Atrações: Yan, Chefin e Sexy Love

DJs: Daniel, Bruninho e Renatinho

Informações: (21) 98089-7699