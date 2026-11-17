O apresentador e comediante Maurício Meirelles acaba de lançar a editoria “Pensadores”, novidade do Achismos Podcast que mostra que, além de entretenimento, a internet também pode ser um espaço para conversas profundas, reflexões e aprendizado. A proposta é trazer assuntos que fazem pensar, mas sem complicar: com leveza, bom humor e uma linguagem acessível, para que todo mundo possa entender, participar e compartilhar suas próprias ideias.

Para inaugurar o quadro, Meirelles recebeu o filósofo, escritor e professor Mario Sergio Cortella, em uma conversa sobre a vida, a morte, o legado de Sócrates e a relevância de seu pensamento nos dias atuais, marcados pelas redes sociais, pela inteligência artificial e pelo excesso de informações. O episódio também contou com a participação de Denise Meirelles, mãe do apresentador, que entrou no bate-papo e trouxe novas perspectivas para as reflexões.

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Ao longo do programa, Cortella apresenta conceitos como a maiêutica socrática, método baseado no diálogo e na arte de fazer perguntas, e aborda temas como autonomia intelectual, criatividade, família, envelhecimento e o sentido de viver bem. A ideia é tirar a filosofia dos livros e aproximá-la do dia a dia.

Disponível no YouTube, o episódio já ultrapassou 100 mil visualizações em poucos dias e vem provocando uma reação positiva nas redes sociais. Nos comentários, espectadores celebram a iniciativa e pedem mais espaço para conteúdos que estimulem o pensamento. “A internet tá lotada de pessoas menos interessantes que têm voz quase que diariamente. Precisamos de mais filosofia!”, escreveu um usuário. Outro destacou: “Sacada foda do Meirelles ao convidar o Cortella, parabéns!”.

Além da editoria “Pensadores”, o Achismos Podcast aborda temas como comportamento e relações entre gerações. O programa integra a Achismos TV, ecossistema de conteúdo gerenciado pela Dromedário, que soma mais de 1,2 bilhão de visualizações no YouTube e reúne cinco formatos: Achismos Podcast, Meio a Meio, 3 Continentes, Achismos Vida Real e Varanda Gourmet.