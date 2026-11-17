Um dos apelidos mais associados à trajetória de Regina Duarte também ganhou uma versão diferente ao longo de sua carreira. Durante participação no programa “Sem Cerimônia”, da BNTV, nesta segunda-feira (16), a atriz relembrou quando passou a ser chamada de “ex-namoradinha do Brasil”.

Segundo Regina, a expressão apareceu em uma entrevista publicada pela revista Veja, nas tradicionais páginas amarelas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“É engraçado esse apelidinho. Ele foi usado pela primeira vez pela revista Veja, numa matéria de páginas amarelas, uma entrevista minha, em que dizia ‘a ex-namoradinha do Brasil’. Foi a primeira vez que se usou essa expressão para mim”, contou.

Na época, a atriz estava no teatro com a peça “Réveillon”, interpretando uma personagem bastante distante da imagem pela qual havia ficado conhecida pelo público.

Na trama, a mulher dizia sair de casa às seis da tarde para estudar inglês. A realidade, porém, era outra: ela trabalhava como garota de programa.

“Ela dizia que às seis da tarde saía de casa para estudar inglês. E, na verdade, ela fazia programas, era uma garota de programa. Então era esse o meu personagem, uma coisa que rompia muito com a minha imagem. Então a Veja começou me chamando de ‘ex-namoradinha do Brasil’”, relembrou Regina.

A história foi contada durante entrevista ao “Sem Cerimônia”, da BNTV, e recupera um momento em que a atriz buscava no teatro um papel que contrastava diretamente com a persona que havia construído diante do grande público.

Ao revisitar o episódio, Regina também mostrou como um de seus apelidos mais conhecidos acabou acompanhando as mudanças de sua própria trajetória artística — inclusive quando os personagens passaram a romper com a imagem da chamada “namoradinha do Brasil”.