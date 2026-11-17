O Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, recebeu no último domingo, 15, o espetáculo “Modo Divertidamente – O Show”, protagonizado pela MC Divertida. Conhecida por conquistar milhares de crianças com seu carisma, criatividade e conteúdos cheios de alegria, a artista levou ao público carioca uma apresentação que reuniu música, dança, brincadeiras e momentos de interação com as famílias.

Conhecida por seus vídeos de humor, desafios, brincadeiras e músicas voltadas ao universo infantil, Maria Clara, a MC Divertida, começou sua trajetória ainda pequena na internet e transformou sua paixão por entreter em uma conexão especial com crianças e famílias de diferentes partes do Brasil. Com uma personalidade espontânea e muita energia, a artista vem conquistando seu espaço também nos palcos, levando para perto dos fãs toda a magia que faz parte de seu universo digital.

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Em “Modo Divertidamente – O Show”, a diversão ganhou vida em uma apresentação que misturou música, dança, brincadeiras e interação com a plateia. Com aproximadamente 60 minutos de duração, o espetáculo convidou o público a mergulhar em um universo lúdico, no qual a amizade, a criatividade, a empatia e os sentimentos foram celebrados de maneira leve e divertida.

Mais do que um espetáculo musical, a apresentação proporcionou uma oportunidade para que pais e filhos compartilhassem momentos especiais, cantassem juntos e criassem lembranças para além das telas. O repertório reuniu sucessos que fazem parte do universo da artista, em uma experiência pensada para encantar os pequenos e envolver toda a família.

A passagem pelo Rio de Janeiro marcou mais um momento da relação de MC Divertida com o público carioca. Após se apresentar na cidade durante as comemorações do Dia das Crianças, em outubro, a artista retornou à capital fluminense para mais um encontro com seus fãs.

Com classificação livre, “Modo Divertidamente – O Show” reforçou a proposta de levar entretenimento infantil aos palcos, aproximando a artista de seu público e proporcionando momentos de diversão para toda a família.