João Gomes anuncia São João Gomes 2027 com datas no Brasil, Nova York e edição em alto-mar - (crédito: Divulgação)

João Gomes apresentou nesta segunda-feira (16), em São Paulo, a programação do São João Gomes 2027. O projeto terá apresentações em diferentes cidades brasileiras, uma edição internacional em Nova York e, no fim do ano, uma programação especial em alto-mar.

O anúncio foi feito durante um encontro na Villa JK, com convidados e representantes da imprensa.

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A temporada começa em 14 de fevereiro, no Recife (PE), e segue por São Paulo, Aracaju, Teresina, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro.

Em julho, o projeto cruza o oceano. No dia 31, João Gomes se apresenta no Central Park, em Nova York, levando a proposta do São João Gomes para fora do Brasil.

Outra novidade será o Navio São João Gomes, programado para os dias 17 a 20 de dezembro de 2027.

Natural de Serrita, no sertão pernambucano, João Gomes construiu a carreira ligado ao forró e a referências da cultura nordestina. O São João Gomes parte justamente dessa relação e reúne música, gastronomia, dança e manifestações culturais associadas às festas juninas.

A proposta para 2027 é ampliar o alcance do projeto sem abandonar essa identidade. A agenda passa por diferentes regiões do país e acrescenta formatos inéditos, como a apresentação internacional e a edição em navio.

Com a expansão, o São João Gomes passa a ocupar uma parte ainda maior da agenda do cantor em 2027 e transforma a celebração junina em uma temporada que se estende por quase todo o ano.

Confira a agenda do São João Gomes 2027