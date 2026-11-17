João Gomes apresentou nesta segunda-feira (16), em São Paulo, a programação do São João Gomes 2027. O projeto terá apresentações em diferentes cidades brasileiras, uma edição internacional em Nova York e, no fim do ano, uma programação especial em alto-mar.
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O anúncio foi feito durante um encontro na Villa JK, com convidados e representantes da imprensa.
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A temporada começa em 14 de fevereiro, no Recife (PE), e segue por São Paulo, Aracaju, Teresina, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro.
Em julho, o projeto cruza o oceano. No dia 31, João Gomes se apresenta no Central Park, em Nova York, levando a proposta do São João Gomes para fora do Brasil.
Outra novidade será o Navio São João Gomes, programado para os dias 17 a 20 de dezembro de 2027.
Natural de Serrita, no sertão pernambucano, João Gomes construiu a carreira ligado ao forró e a referências da cultura nordestina. O São João Gomes parte justamente dessa relação e reúne música, gastronomia, dança e manifestações culturais associadas às festas juninas.
A proposta para 2027 é ampliar o alcance do projeto sem abandonar essa identidade. A agenda passa por diferentes regiões do país e acrescenta formatos inéditos, como a apresentação internacional e a edição em navio.
Com a expansão, o São João Gomes passa a ocupar uma parte ainda maior da agenda do cantor em 2027 e transforma a celebração junina em uma temporada que se estende por quase todo o ano.
Confira a agenda do São João Gomes 2027
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14 de fevereiro – Recife (PE)
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1º e 2 de maio – São Paulo (SP)
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6 de maio – Aracaju (SE)
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13 de maio – Teresina (PI)
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20 de maio – João Pessoa (PB)
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23 de maio – Porto Alegre (RS)
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26 e 27 de maio – Salvador (BA)
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29 e 30 de maio – Rio de Janeiro (RJ)
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31 de julho – Nova York (EUA), Central Park
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17 a 20 de dezembro – Navio São João Gomes