Um dos projetos mais queridos pelo público de Thiago Freitas ganha um novo capítulo nesta quarta-feira, 18. O cantor lança a primeira parte do audiovisual “90% Apaixonado 3.0”, com seis faixas disponíveis em todos os aplicativos de música.

Gravado no dia 5 de novembro, no Austin Pub, em Fortaleza (CE), o registro dá sequência a uma história que começou em 2023 e conquistou um espaço especial na trajetória do artista. Desde então, as duas primeiras edições do projeto ultrapassaram juntas a marca de 19 milhões de reproduções na plataforma Sua Música, consolidando “90% Apaixonado” como uma das marcas de destaque no repertório romântico de Thiago.

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Nesta primeira etapa, o público poderá conferir as músicas “Vem Cá”, “Bagunça Minha Mente”, “No Mesmo Lugar”, “Amor Transparente”, “Final de Tarde” e “Sujeito”, em versões registradas especialmente para o audiovisual.

O lançamento reforça a importância de “90% Apaixonado” na carreira de Thiago Freitas, um projeto que, ao longo de suas edições, conquistou o público e se consolidou como uma marca reconhecida entre os fãs do cantor. Agora, com o registro audiovisual, o artista apresenta novas versões de músicas que dão continuidade a essa história e ampliam o repertório romântico que já faz parte de sua trajetória.

“Estou muito feliz em apresentar essa primeira parte do ‘90% Apaixonado 3.0’. Esse é só o começo de mais um capítulo desse projeto tão especial, que ainda tem muita coisa boa pela frente. No dia 26, chega a segunda parte e espero que o público curta muito o que preparamos!”, destaca Thiago Freitas.

A segunda parte de “90% Apaixonado 3.0” chega no dia 3 de dezembro, completando o lançamento das 12 faixas do audiovisual.