O casamento de Nathana Sgobbi e Benjamin Levitre já começou a sair do papel. A influenciadora brasileira e o franco-brasileiro estão organizando a celebração da união, prevista para 2027, na Europa. O evento terá três dias de programação e deverá reunir familiares e amigos de diferentes partes do mundo, entre convidados ligados à diplomacia, à política e à moda internacional. O destino escolhido, por enquanto, permanece em segredo.

A escolha do local não foi apenas uma decisão estética. Segundo Nathana, o cenário tem relação direta com a trajetória construída pelo casal ao longo dos anos. A história dos dois, marcada por viagens, diferentes países e culturas, também servirá de inspiração para a celebração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A moda e a arte terão papel importante na concepção do evento. Com passagens por desfiles durante a Semana de Alta-Costura de Paris e presença no circuito internacional da moda, Nathana pretende levar suas referências pessoais para a identidade visual do casamento. A proposta combina elementos clássicos e contemporâneos, com inspiração vintage e atenção aos símbolos que fazem parte da história dos noivos.

“A moda, a arte e a estética sempre fizeram parte da minha forma de enxergar o mundo, então naturalmente essas referências estão presentes na construção do nosso casamento. Mas, mais do que criar uma celebração visualmente bonita, minha intenção é que ela tenha identidade e significado. A inspiração passa por uma estética atemporal, com referências vintage e uma mistura entre o clássico e o contemporâneo. Não queria simplesmente reproduzir uma estética de casamento que acho bonita, mas construir uma linguagem própria, que traduzisse quem somos e nossas vivências”, conta.

A programação será dividida em três dias, cada um com uma atmosfera própria. A ideia é que os encontros proporcionem aos convidados diferentes experiências e também contem um pouco da trajetória do casal. Para Nathana, reunir pessoas de nacionalidades e histórias distintas tem um significado especial.

“Nossa relação foi construída entre diferentes países, culturas, viagens e períodos em que a distância também fez parte da nossa história. Por isso, existe algo muito simbólico em poder reunir tudo isso em uma celebração. Serão três dias de encontros, cada um com uma atmosfera própria. Imagino esse momento não apenas como uma cerimônia de casamento, mas como um grande encontro de histórias, afetos e pessoas que fizeram parte da nossa caminhada”, revela.

Os preparativos seguem em andamento, e a expectativa é que outros detalhes sejam apresentados nos próximos meses. Enquanto o endereço da celebração continua sendo um dos segredos do casal, Nathana e Benjamin trabalham para fazer do casamento um encontro entre suas referências culturais, afetivas e estéticas.