Billy SP lançou nesta quarta-feira (18) o álbum “Pagode, Café e Gratidão”, novo projeto com 12 faixas que reúne pagode, mensagens de superação e canções inspiradas em situações do cotidiano. O trabalho já está disponível nas plataformas digitais.

A faixa escolhida para apresentar o disco é “Coragem”, composição de Billy SP em parceria com Thiaguinho. O repertório também inclui uma versão ao vivo de “Em Busca da Minha Sorte” e músicas inéditas que passam por temas como fé, perseverança, gratidão e recomeços.

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“É um álbum que tenho muito orgulho de ter feito. São 12 faixas escolhidas e criadas com pretensões extremamente positivas, onde viso levar alegria para que as pessoas tenham dias melhores. A vida não está fácil, mas existe sempre um lado bom para a gente olhar o copo cheio e se apegar menos às dificuldades, que sempre vão acontecer”, afirma Billy.

A proposta aparece já nos títulos das canções. “Vencer” fala sobre perseverança, enquanto “Café e Gratidão” parte de uma cena simples: acordar, tomar café e agradecer por mais um dia.

Em “Basta Crer”, o cantor trabalha questões ligadas à fé e à confiança. “Eu Recebo e Agradeço” segue pela ideia de reconhecer momentos positivos, enquanto “Dono do Céu” aborda a relação com as próprias origens.

O álbum também traz “Já Venci”, sobre a experiência de estar longe de casa e das pessoas próximas em busca de novas oportunidades, e “Viva Tudo que Vale”, que fala sobre deixar para trás situações e palavras que fazem mal.

“O álbum tem a faixa ‘Já Venci’, que fala sobre estar longe de casa e de quem a gente ama em busca de melhorias, e ‘Viva Tudo que Vale’, que é para não desistir, jogar fora o que não faz bem e ignorar palavras negativas. O seu futuro quem decide é você. É um trabalho feito para te fazer refletir que você merece, sim, coisas boas”, conta.

A linguagem cotidiana também aparece em “Prosperidade, Bênção e Proteção”. A música usa referências como boletos acumulados e condução lotada para falar sobre o desejo de uma rotina mais tranquila e próspera.

“É um disco de ponta a ponta feito para trazer coisas boas. Para você vibrar quando estiver muito bem e para te elevar quando não estiver tão bem assim. Entregamos para o mundo em um momento tão especial, torcendo modesta e sinceramente para que faça bem a muita gente”, diz o artista.

Além da carreira como intérprete, Billy SP tem composições gravadas por nomes como Thiaguinho, Péricles, Exaltasamba, Sorriso Maroto, Turma do Pagode e Ludmilla. Em “Pagode, Café e Gratidão”, ele volta a reunir composição e interpretação em um projeto construído a partir de temas próximos da vida cotidiana.