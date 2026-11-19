Clovis Pinho lança single autoral que chega às plataformas digitais acompanhado de um vídeo gravado em Punta Cana, na República Dominicana - (crédito: DIvulgação)

Clovis Pinho lançou nesta quinta-feira, 19 de novembro, “Som da Vitória”, single autoral que chega às plataformas digitais acompanhado de um vídeo gravado em Punta Cana, na República Dominicana. Com clima praiano e uma sonoridade que combina com a chegada do verão, a novidade celebra a confiança em Deus mesmo diante dos processos difíceis da vida.

Para o cantor e compositor, a conexão com a faixa começou ainda durante sua criação. “Essa música me resgatou desde o momento em que eu a compus. E o desejo do meu coração é que ela alcance vocês também”, compartilha.

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A letra fala sobre acreditar na vitória enquanto os desafios ainda fazem parte do caminho. Essa mensagem ganha uma interpretação de energia e alegria, convidando o público a encontrar motivos para celebrar sem perder a fé no que está por vir.

“É tempo de celebrar e se alegrar por tudo que Deus tem feito! O que Ele preparou pra nós é muito maior do que nossos olhos podem enxergar. Quem planta chorando, colhe sorrindo!”, afirma Clovis.

O cenário de Punta Cana acompanha essa proposta e leva para o vídeo a atmosfera leve que marca o lançamento. Entre a mensagem de esperança e o clima de verão, “Som da Vitória” chega como um convite para renovar as forças e seguir em frente.