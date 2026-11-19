Depois de trabalhos na TV Globo, Cristiana Carvalho integra elenco de série dirigida por Mauro Mendonça Filho - (crédito: Igor Moreira)

A atriz Cristiana Carvalho estreia na Netflix com a série “Dom de Iludir”. Aos 46 anos, a artista interpreta a policial penal Ribeiro e celebra a chegada a um novo formato depois de trabalhos em produções da TV Globo, como “Vai na Fé”, “Dona de Mim”, “Vale Tudo” e, mais recentemente, “Por Você”.

O convite para a série veio da diretora de elenco Vanessa Veiga. “A oportunidade surgiu por meio de um convite muito especial da diretora de elenco Vanessa Veiga, que me chamou para dar vida à policial penal Ribeiro. Fiquei muito feliz com o convite e bastante empolgada com a possibilidade de integrar esse projeto”, afirma Cristiana.

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A atriz conta que já tinha o desejo de participar de uma produção da plataforma e vê a estreia como mais uma experiência dentro de uma trajetória que passou por diferentes formatos do audiovisual.

“Já tive a oportunidade de vivenciar experiências na televisão, em produções da TV Globo, e fazer parte de uma produção da Netflix representa mais um passo nessa trajetória”, diz.

Para Cristiana, a dinâmica de uma série também exige uma preparação diferente da rotina de uma novela.

“Na novela, o ritmo é muito intenso, com uma rotina de gravação acelerada e uma construção da personagem que acontece ao longo de muitos capítulos. Já na série, geralmente existe uma preparação mais concentrada, com uma história mais delimitada e um arco dramático definido”, explica.

Em “Dom de Iludir”, a atriz encara pela primeira vez o papel de uma policial penal. A construção da personagem, segundo ela, passou por detalhes de postura, comportamento e linguagem corporal.

“A Ribeiro é uma personagem muito interessante e que me trouxe novos desafios como atriz. Viver uma policial penal exige um olhar atento para a postura, o comportamento, a maneira de se comunicar e até a linguagem corporal”, conta.

Cristiana também destaca a experiência de trabalhar sob direção de Mauro Mendonça Filho e dividir o set com Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa, José de Abreu e Laila Garin.

“São profissionais com trajetórias admiráveis, e estar nesse ambiente de troca, aprendizado e parceria foi um verdadeiro presente”, afirma.

Além da estreia na Netflix, Cristiana mantém outros projetos em andamento. Entre eles estão a novela vertical “Herdeira por Acidente”, com roteiro e direção de Igor Moreira, e um curta-metragem que ela está escrevendo sobre escolhas e maternidade.

A atriz também segue trabalhando como preparadora de elenco e foi convidada recentemente para atuar em um projeto com elenco majoritariamente feminino sobre luto.