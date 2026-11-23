Na segunda temporada de Cidade de Deus: A Luta Não Para, disponível na HBO Max, André Dread retorna ao papel de Coroa. Cunhado, antigo braço direito e homem de confiança de Curió, o personagem continua tendo um papel importante na organização, agora ao lado de Geninho, filho de Curió e sobrinho de Coroa. Com a experiência de quem já passou por muitos conflitos, Coroa conhece as regras daquele universo e sabe que nem toda disputa precisa terminar em guerra.

Mais estratégico do que impulsivo, Coroa vem de uma geração que enxergava o tráfico como um negócio, com códigos e hierarquias que precisavam ser respeitados. Mesmo fazendo parte daquela organização, tem seu próprio senso de justiça. A relação com a irmã Martinha e os sobrinhos Geninho e Amanda ajuda a entender por que ele continua envolvido naquele mundo, apesar de conhecer bem suas consequências.

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“Coroa conhece bem esse universo e sabe o preço de uma guerra, porque já passou por muitas. Ele prefere construir alianças a criar inimigos. Tem seu próprio senso de justiça, mesmo fazendo parte daquela organização. E a família pesa muito nas escolhas dele. É um cara que pensa antes de agir, mas, se precisar entrar numa guerra, não entra pra perder”, explica André.

Esse olhar atento às pessoas e à maneira como elas se relacionam também faz parte do trabalho de André por trás das câmeras. Além de ator, ele construiu uma trajetória como diretor, produtor, roteirista, assistente de direção e mediador de conflitos.

“Minha trajetória não se resume à atuação. Também construí um caminho por trás das câmeras, passando por diferentes funções dentro do audiovisual. Acho que uma coisa alimenta a outra. O que aprendo como ator levo para a direção, assim como as experiências dirigindo também contribuem para o meu trabalho em cena.”

Atualmente, André está à frente de uma agência de branding e posicionamento audiovisual, onde trabalha com direção criativa, roteiros e produção de conteúdos para marcas de diferentes segmentos, incluindo projetos na área de arquitetura.

“Quando estou dirigindo, procuro primeiro entender o que aquela história precisa comunicar. Não é simplesmente chegar com uma câmera e sair gravando. Cada imagem precisa ter uma intenção. Minha experiência como ator me ajuda muito nisso, principalmente na maneira como observo as pessoas e conduzo cada trabalho.”

Além de Cidade de Deus, André Dread participou da série Emergência 53, do Globoplay, e integra o elenco do longa-metragem No Grau, com estreia prevista para 2027. O artista também prepara o lançamento de um projeto cinematográfico autoral, dando continuidade à sua trajetória como ator e diretor.