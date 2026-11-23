Hugo Henrique inicia uma nova fase de sua trajetória musical com o lançamento de “Conexão”, seu novo single. A faixa chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (19), e marca o início de um trabalho que será apresentado ao público no primeiro semestre de 2027. Com uma proposta diferente dos lançamentos anteriores, o projeto nasce de um olhar mais íntimo do artista, que assume um papel ainda mais próximo em sua construção musical e criativa.

Totalmente autoral, o novo projeto representa um momento de maior liberdade artística para Hugo, que busca traduzir suas experiências, sentimentos e diferentes fases pessoais em música. A proposta é apresentar um trabalho que tenha sua identidade em cada detalhe, aproximando ainda mais o público de suas histórias e de sua maneira de enxergar a vida.

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Composição de Hugo Henrique em parceria com seu irmão, Felipe de Paula, “Conexão” fala sobre a sintonia entre duas pessoas que parece ultrapassar as palavras. A letra traz situações simples do cotidiano para retratar uma relação em que os pensamentos se encontram, os gestos são compreendidos e até as coincidências parecem confirmar a ligação entre o casal. Entre os versos, o cantor aborda a descoberta de um amor que transforma a rotina e faz com que os sentimentos cresçam com o passar do tempo.

“Estou muito animado com esse projeto porque ele representa um momento muito meu. É um trabalho mais íntimo, em que estou colocando minhas experiências, sentimentos e histórias de uma maneira muito verdadeira. Também é uma oportunidade de mostrar um lado diferente da minha carreira, com um projeto totalmente autoral e que tem muito da minha identidade. ‘Conexão’ é a primeira porta de entrada para esse universo e estou muito feliz em começar a dividir isso com o público”, conta Hugo Henrique.

Sobre a faixa, o cantor destaca a identificação com a temática e a maneira como a composição traduz situações presentes em diferentes relacionamentos. “Acho que ‘Conexão’ fala de algo que todo mundo já viveu ou gostaria de viver. É aquela sintonia em que você pensa na pessoa e, de repente, ela aparece, manda uma mensagem ou fala exatamente o que você estava pensando. São pequenos acontecimentos que mostram quando existe uma ligação especial. Quisemos trazer isso para a música de uma forma leve, com uma história em que as pessoas possam se reconhecer”, explica.

A música também ganhou um videoclipe, que acompanha o lançamento e amplia visualmente a proposta da canção. O material já está disponível no YouTube.

“O clipe ficou muito legal! Conseguimos traduzir um pouco do sentimento da música em imagens e estou muito satisfeito com o resultado. Quero que as pessoas escutem a canção, assistam ao vídeo e comecem a conhecer esse novo momento comigo. Ainda tem muita coisa desse projeto que estou ansioso para apresentar”, completa.

Com “Conexão”, Hugo Henrique dá o primeiro passo na apresentação de seu novo projeto, previsto para o primeiro semestre de 2027 e que promete revelar um lado mais pessoal e autoral do cantor.