O Carnaval 2027 já começa a movimentar os bastidores da Marquês de Sapucaí. Depois de uma estreia que reuniu nomes como Juliana Paes, Lore Improta, Brunna Gonçalves, Giulia Buscaccio e Renata Saldanha, o Camarote Aura iniciou os preparativos para a próxima folia com um evento que contou com a presença da influenciadora Duda Freire.

A ocasião marcou também o anúncio de uma parceria com a DLK, marca de moda fitness que será uma das patrocinadoras do espaço e ficará responsável pela produção dos abadás usados pelos foliões durante o Carnaval de 2027.

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O lançamento aconteceu no dia 12 de novembro e reuniu convidados em um desfile seguido de coquetel. Duda Freire, embaixadora da marca, e que soma mais de 4.2 milhões de seguidores no Instagram, esteve entre os nomes presentes e participou da apresentação das primeiras novidades para o próximo ano.

A relação entre moda e Carnaval aparece justamente em um dos elementos mais tradicionais dos camarotes: o abadá. Para 2027, a proposta é trabalhar peças que combinem conforto e acabamento pensado para longas horas de festa na Sapucaí.

O Camarote Aura estreou no Carnaval de 2026, no Setor 2, próximo ao primeiro recuo da bateria. Em seu primeiro ano, o espaço recebeu artistas, influenciadores e outros convidados ao longo dos dias de desfile.

Além das presenças conhecidas do público, a programação musical teve apresentações de Ludmilla e Léo Santana.

Agora, a preparação para 2027 começa com novos parceiros e ações ligadas à experiência do público dentro do camarote. A participação de Duda Freire no lançamento ajuda a aproximar essa nova fase do universo de moda, beleza e comportamento que costuma acompanhar os bastidores do Carnaval.