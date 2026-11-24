Gio Cordeiro vem ampliando os caminhos de uma trajetória construída entre televisão, cinema e presença digital. Atriz, ela já passou por produções como “Dois Irmãos”, “O Outro Lado do Paraíso” e “Pantanal” e protagonizou o filme “Carnaval”, da Netflix. Fora das telas, também mantém uma relação próxima com moda, beleza e lifestyle nas redes sociais.

Agora, Gio acrescenta a perfumaria a esse repertório ao participar de um projeto criado para marcar os 40 anos da Rommanel. Batizada de “Essências de uma História”, a iniciativa reúne quatro body splashes em edição especial.

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Para a atriz e influenciadora digital, o trabalho cria mais uma ponte entre sua presença no entretenimento e segmentos que já fazem parte de sua imagem fora das telas. Moda, autocuidado e beleza aparecem com frequência nesse universo, e a perfumaria passa a integrar essa combinação.

O lançamento começa em 24 de novembro na venda direta e chega ao varejo entre 4 e 25 de dezembro. Durante o período, os body splashes fazem parte de uma ação comemorativa, com distribuição em compras elegíveis enquanto houver estoque. Também haverá um kit que reúne as quatro fragrâncias.

A participação de Gio Cordeiro aproxima o projeto de um público que já acompanha sua trajetória artística e sua presença no universo de moda e beleza. A nova colaboração acrescenta a perfumaria a esse repertório e amplia as frentes pelas quais a atriz e influenciadora se relaciona com o lifestyle.