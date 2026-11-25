Daniela Paschoal fala sobre maternidade e retorno ao trabalho após nascimento de Chico - (crédito: Divulgação)

A maternidade transforma a vida de uma mulher em diferentes aspectos. O tempo ganha outro significado, as prioridades mudam e até a maneira de enxergar o mundo passa por uma profunda transformação. Para a atriz Daniela Paschoal, mãe de Francisco, carinhosamente chamado de Chico, essa experiência também trouxe novos aprendizados e reflexões sobre identidade, carreira e realização pessoal.

Prestes a completar dois anos, Francisco é descrito pela atriz como uma criança curiosa, esperta e cheia de vontade de descobrir o mundo. Fruto da mistura de uma mãe paranaense com um pai mineiro, o menino ocupa um lugar especial na vida de Daniela e se tornou uma de suas maiores fontes de inspiração.

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“Francisco é uma criança linda, esperta, com olhos de quem quer descobrir o mundo. Está prestes a completar dois anos e me ensina diariamente”, conta.

Além de acompanhar de perto cada descoberta do filho, Daniela reconhece que a maternidade também a impulsiona a olhar para os próprios desejos. Para ela, ser mãe não significa abrir mão de quem era antes, mas compreender que essa identidade ganha novas camadas.

Daniela Paschoal posa com o filho Chico (foto: Divulgação)

O desafio de conciliar maternidade e carreira

Retomar o mercado de trabalho depois da maternidade representa um novo capítulo na trajetória da atriz. O retorno, entretanto, vem acompanhado de sentimentos e desafios que fazem parte da realidade de muitas mulheres.

Daniela destaca que voltar à vida profissional significa reencontrar uma parte de si mesma que continua presente, embora tenha passado por transformações.

“Voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade é também reencontrar uma parte de mim que continua existindo, mas que já não é a mesma”, reflete.

A conciliação entre os compromissos profissionais e a presença na vida do filho aparece como um dos maiores desafios dessa fase. Afinal, mesmo quando está trabalhando, uma parte dos pensamentos da atriz permanece voltada para Chico.

“Existe o desafio gigantesco de conciliar a presença na vida do meu filho com os compromissos profissionais. De sair de casa com a cabeça no trabalho, enquanto uma parte de mim continua pensando nele”, revela.

Daniela Paschoal posa com o filho Chico (foto: Divulgação)

A mulher que existe além da maternidade

Embora a chegada de Francisco tenha transformado suas prioridades, Daniela também ressalta a importância de preservar seus sonhos e sua individualidade. A atriz entende que a maternidade e a realização profissional podem caminhar juntas, mesmo que encontrar esse equilíbrio exija adaptações.

“Mas também existe a importância de não perder de vista quem sou para além da maternidade. Continuo sendo atriz, tenho desejos, sonhos e projetos”, afirma.

Nesse processo, voltar a ocupar seu espaço profissional representa mais do que uma retomada de carreira. É também uma oportunidade de reconhecer a própria trajetória, valorizar seus desejos e continuar construindo novos caminhos.

Entre as descobertas de Chico e os desafios de uma nova etapa profissional, Daniela Paschoal vive uma fase de transformações. Uma experiência que mostra como a maternidade pode ampliar os horizontes de uma mulher sem apagar sua história, sua identidade e os sonhos que continuam fazendo parte de quem ela é.