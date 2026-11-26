Mais de 500 pessoas, ingressos esgotados e um pôr do sol que já entrou para a memória de quem estava lá. No último domingo, 22, a Doca 1, no Comércio, em Salvador, recebeu a terceira edição do NUSOM, evento autoral do cantor e compositor baiano Brenno Casagrande, que dividiu o palco com Rachel Reis, além de um after com ROBBSON. A noite encerrou o primeiro ano do projeto diante de um público que atravessou a cidade, o interior e até as fronteiras do estado para celebrar a música feita na Bahia.

A data carregava um simbolismo especial. Exatamente um ano antes, Brenno gravava, para convidados, o audiovisual “Na Sala do Casa”, o ponto de partida de tudo o que veio depois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Hoje celebramos um ano do nosso marco zero. E que privilégio é olhar para trás e ver até onde chegamos”, escreveu o artista nas redes, horas antes de subir ao palco. “Confesso que sou um homem sonhador, mas não imaginava que chegaríamos até aqui em tão pouco tempo”, completou.

A programação tomou conta da tarde e avançou noite adentro. O DJ set B2B de Keko e La abriu os trabalhos e preparou a pista para o momento mais esperado: a entrada de Brenno Casagrande, que cantou e encantou à frente de um repertório de sucessos que embalou a Doca 1.

Para abrilhantar ainda mais a edição, o anfitrião recebeu Rachel Reis no palco, num encontro entre o compositor soteropolitano e a "Sereiona" de Feira de Santana, dois nomes que hoje traduzem a renovação da música baiana. Para fechar, o after com o Paggodin do Robbson estendeu a festa no ritmo do pagode e segurou o público até o último minuto.

No palco, Brenno manteve a essência que fez o NUSOM crescer tão rápido, canções que escreveu para outros artistas ao lado de releituras de referências como Djavan, Caetano Veloso e Gilberto Gil, o mesmo caminho que levou sua versão de “Pétala” a correr o mundo pelas redes. “Nusom é a música despida de rótulos. É cantar do fundo da alma, contagiar e ser contagiado”, define o artista.

O balanço de 2026 ajuda a medir o tamanho do que aconteceu em tão pouco tempo. Criado em julho, o NUSOM estreou para convidados no Pôr do Sol da Barra, esgotou o Pier 345 em 11 de outubro, na primeira edição com venda de ingressos, e chegou à Doca 1 com mais de 500 pessoas.

No caminho, virou o principal motor da carreira de Brenno, entre o fim de agosto e o fim de outubro, seu perfil no Instagram saltou de 53 mil para quase 110 mil seguidores, e os ouvintes mensais no Spotify passaram de cerca de 7 mil para mais de 143 mil. A releitura de “Pétala”, de Djavan, gravada no evento, soma 3 milhões de visualizações no Instagram e no TikTok.

Mais do que números, a terceira edição confirmou a força de um formato proprietário, em que o artista é dono do evento, do repertório, das imagens e da relação com o público, e em que cada encontro gera o conteúdo e a memória que alimentam o seguinte. Para Brenno, autor de sucessos gravados por Luan Santana, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus e, por muito tempo, mais conhecido pelas canções do que pelo rosto, 2026 foi o ano em que a própria voz foi para o centro do palco.

Fica a saudade, e com ela a certeza de que esse encontro ainda não terminou. O NUSOM volta no ano que vem, e as novidades da próxima edição serão reveladas em breve no perfil oficial @nusom__.

Até lá, as imagens da Doca 1 seguem cumprindo o que o projeto faz de melhor: levar a experiência para além do palco e manter acesa a lembrança de um domingo em que Salvador cantou em uníssono. Enquanto o próximo capítulo ganha forma, Brenno segue em estúdio, dedicado ao álbum em homenagem à obra de Toquinho.