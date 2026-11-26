Celebração reuniu 80 mulheres em São Paulo e contou com nomes de destaque, como Sônia Abrão, Li Martins e Hortência Marcari - (crédito: Divulgação)

Renata Kuerten e Elaine Mickely se reuniram em São Paulo para uma noite que combinou encontro entre amigas, jantar e solidariedade. As duas foram madrinhas do Natal que Floresce, celebração criada pelo cerimonialista Júnior Donatto que reuniu 80 mulheres no Espaço Ana Lúcia Pinto.

A lista de convidadas também teve outros nomes conhecidos. Sônia Abrão, Adriana Colin, Li Martins, Adryana Ribeiro, Jakelyne Oliveira, Karina Bacchi, Flávia Viana e Hortência Marcari estiveram entre as personalidades que participaram da noite.

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Além da confraternização, o encontro teve um propósito beneficente. As convidadas levaram cestas básicas destinadas à ONG Florescer, que atua há 36 anos na comunidade de Paraisópolis com projetos voltados a crianças, jovens e famílias.

A instituição é comandada por Nádia Bacchi e desenvolve ações nas áreas de inclusão social, educação, cultura, esporte e profissionalização.

A ambientação da noite seguiu uma inspiração veneziana, em projeto criativo de Letícia Alencar. Branco, off-white, prata, dourado e verde apareceram na decoração, acompanhados por flores, velas, candelabros e castiçais.

Júnior Donatto reuniu uma série de famosas em noite de elegância, afeto e generosidade (foto: Torin Zanette / Divulgação)

Na entrada, estrelas cenográficas, piso holográfico e uma placa iluminada com o nome do evento davam o tom da recepção. A fachada da mansão também recebeu projeção mapeada.

A gastronomia ficou a cargo do chef Levi Maciel. O jantar começou com itens como blinis com sour cream e caviar, salmão com wasabi, queijo brie com favo de mel e panipuri com coco e caviar.

Entre os pratos servidos estavam foie gras com merengue de funcho, nhoque de trufas negras com caviar e carré de cordeiro com molho de especiarias. A sobremesa reuniu ninho de kneff, pêra cozida na água de rosas, framboesa e caramelo.

A trilha sonora teve DJ Cris Proença, enquanto o coral feminino OPOP, comandado pelo maestro Renato Misiuk, apresentou clássicos natalinos para as convidadas.

Idealizador do encontro, Júnior Donatto resumiu a proposta da noite em uma frase: “O verdadeiro luxo não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que somos capazes de compartilhar”.

O Natal que Floresce foi pensado justamente para unir uma celebração de fim de ano a uma ação de apoio às famílias atendidas pela ONG Florescer, aproximando o encontro social de uma iniciativa concreta de arrecadação.