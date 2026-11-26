Clarice Alves estará na versão espanhola de “Buen Camino”, adaptação de uma das maiores bilheterias recentes do cinema italiano. Dirigido por Susan Béjar, o longa tem estreia prevista para 2027 e leva para a Espanha uma história que atraiu mais de 9 milhões de espectadores na Itália.

O filme original, dirigido por Gennaro Nunziante e estrelado pelo comediante Checco Zalone, arrecadou aproximadamente US$ 82 milhões. Na trama, um milionário acostumado a uma vida de privilégios precisa sair em busca da filha adolescente, que desaparece durante uma viagem pelo Caminho de Santiago. Clarice é, até o momento, a única brasileira anunciada no elenco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Estou muito feliz por fazer parte de ‘Buen Camino’. É uma oportunidade de explorar a comédia de uma maneira que ainda não tinha experimentado na minha carreira, ao lado de atores com tanta experiência no gênero. Trabalhar com a Susan Béjar foi especialmente prazeroso. Ela é uma diretora muito aberta à troca, que nos dá liberdade para propor, experimentar e construir juntos. Contracenar com o Jordi Sánchez também foi um presente, pela generosidade e parceria em cena”, comenta.

Ainda no cinema europeu, a protagonista do suspense “Urubú”, lançou também este ano “Todo Lo Que Nunca Fuimos”, adaptação do best-seller de Alice Kellen. No Brasil, atuou em novelas como “Tempo de Amar” e na minissérie “Passaporte para a Liberdade”, ambas da TV Globo.

Confirmada também na sétima temporada de “Impuros”, do Disney+, Clarice Alves volta a interpretar a policial Marilene, personagem que assumiu na temporada anterior. Ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1990, a produção tem Raphael Logam e Lorena Comparato nos papéis centrais e acompanha os conflitos entre organizações criminosas e forças policiais.

Fora das telas, Clarice também se dedica à produção cinematográfica. A artista é coprodutora de “Virando o Jogo”, longa dirigido por Tatiana Fragoso e idealizado por André Carreira, que tem entre seus colaboradores seu marido, Marcelo, ídolo do Fluminense, do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

A história acompanha uma adolescente que sonha em seguir carreira no futebol e enfrenta barreiras para que seu time possa disputar um campeonato tradicionalmente masculino. Previsto para 2027, o filme chega em um momento simbólico, às vésperas da Copa do Mundo Feminina no Brasil.