Max Verstappen é um dos pilotos de sucesso da F1 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Velocidade, exclusividade e cifras milionárias marcaram o GP de Las Vegas da Fórmula 1. Além das disputas nas pistas, o evento chamou a atenção dos apaixonados pela alta relojoaria. Modelos de marcas como Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, TAG Heuer e Jaeger-LeCoultre estiveram entre as escolhas de pilotos e celebridades.

Dos modelos esportivos desenvolvidos com foco em performance às peças cravejadas de diamantes, os acessórios refletem a relação histórica entre o automobilismo e o universo do luxo.

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Para Renan Bastos, fundador e CEO da RC Crown, especialista no mercado de relógios de luxo, eventos dessa dimensão ajudam a compreender o comportamento dos colecionadores e as preferências de diferentes perfis de consumidores.



"Na Fórmula 1, o relógio é parte do uniforme. O piloto e o famoso que vão para Las Vegas sabem que vão ser fotografados, e o relógio no pulso é a primeira coisa que o colecionador procura", afirma Renan Bastos.



Max Verstappen e a exclusividade do TAG Heuer Monaco



Max Verstappen apostou em uma versão exclusiva do TAG Heuer Monaco, desenvolvida sob medida. Com sua caixa quadrada e forte ligação com o automobilismo, o modelo se tornou um dos símbolos da relojoaria esportiva.



"O Monaco é o relógio da Fórmula 1 desde os anos 1970, e o Verstappen ganhar com uma peça única no pulso é o casamento perfeito. É história e é exclusividade ao mesmo tempo", diz.



Lando Norris e Lewis Hamilton apostam na Richard Mille



Lando Norris escolheu o Richard Mille RM 67-02 "Alexis Pinturault", modelo desenvolvido em homenagem ao esquiador francês. Com preço original de varejo estimado em US$ 185 mil, a peça pode alcançar valores superiores no mercado secundário.



"O Richard Mille virou o relógio dos pilotos porque é leve, é técnico e é raro. O Norris usa o RM 67-02 como quem usa um equipamento de corrida, não como joia. É a escolha de quem vive de performance", avalia Renan Bastos.



Já Lewis Hamilton apostou em uma proposta que combina esportividade e alta joalheria: o Richard Mille RM 037 cravejado de diamantes, com mostrador de madrepérola.



"O Hamilton é o único que consegue usar um Richard Mille cravejado de diamantes, com mostrador de madrepérola, e parecer natural. É o estilo dele: ele não usa o relógio para parecer rico, ele usa porque é a assinatura dele", afirma.



Corey Gamble exibe Patek Philippe de mais de US$ 720 mil



Fora das pistas, um dos modelos mais impressionantes foi escolhido por Corey Gamble. O empresário usou um Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie, referência 5811/1460G, com preço de varejo estimado em US$ 721.986.



Cravejada com 195 diamantes baguette e 1.285 diamantes de lapidação brilhante, a peça reúne elementos da alta relojoaria e da joalheria em uma das coleções mais emblemáticas da fabricante suíça.

"Um Nautilus cravejado de diamantes é joalheria e relojoaria ao mesmo tempo. É o relógio de quem não quer passar despercebido, e em Las Vegas ele estava no lugar certo", diz Renan Bastos.



Chris Evans investe na elegância discreta



Em contraste com os modelos cravejados de pedras preciosas, Chris Evans escolheu um Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface em aço, avaliado em US$ 15.600.



Criada em 1931, a coleção Reverso tornou-se conhecida por sua caixa reversível e estética inspirada no movimento Art Déco, consolidando-se como um clássico da relojoaria.



"O Reverso é a escolha de quem entende. No meio de tanto ouro e diamante, ele foi de aço e de um clássico de 1931. Isso diz muito sobre quem usa", afirma.



Rolex mantém protagonismo entre as celebridades



O ator Damson Idris escolheu um Rolex Day-Date 40 em ouro rosé, com mostrador verde-oliva e aro cravejado de diamantes, avaliado em US$ 76.900.



"O Day-Date de ouro rosé com mostrador verde-oliva é o relógio do poder, mas com bom gosto. É o mais clássico da lista, e o mais difícil de errar", avalia Renan Bastos.



O ouro amarelo também marcou presença entre os convidados. O comediante Matt Friend e o tenista Taylor Fritz apostaram no Rolex Cosmograph Daytona, referência 126508, com preço estimado em US$ 55.200.



"O Daytona de ouro é o queridinho dos famosos em Las Vegas: brilha, todo mundo reconhece e tem liquidez imediata. É a peça que funciona em qualquer festa do mundo", diz.



A diversidade de modelos observados durante o evento evidencia como a alta relojoaria transita entre diferentes expressões de luxo, da discrição dos clássicos à ostentação das peças cravejadas, passando pela inovação técnica dos relógios esportivos.



"Las Vegas é o espelho do mercado de relógios: tem o brilho, tem o clássico e tem o técnico, e os três têm comprador. O relógio certo, no pulso certo, no lugar certo, vale mais do que qualquer campanha", conclui Renan Bastos.