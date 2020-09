O Evento

A hemofilia é uma condição que dificulta a coagulação do sangue e afeta cerca de 12 mil pessoas no Brasil. Para conscientizar a população sobre as dificuldades que os portadores do distúrbio enfrentam e também informar sobre os avanços tecnológicos já existentes para o tratamento, o Correio Braziliense e a Bayer promovem um encontro para discutir a hemofilia. O evento será mediado pelo Carlos Alexandre, editor de Política do Correio Braziliense e apresentador do programa CB.Saúde e contará com a presença de especialistas da área, representantes de associações de pacientes e autoridades. A transmissão ao vivo, acontecerá nesta página e também das redes sociais do Correio Braziliense, no dia 8 de outubro, às 15h.