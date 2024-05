Artigo: Legado de Juliano Costa Couto será levado adiante

Juliano Costa Couto não resistiu às complicações de um câncer no intestino, contra o qual lutava desde 2017, e de uma bactéria no pulmão - (crédito: Marilia Lima/CB/D.A Press)

Por Éder Machado Leite e Gustavo Costa Couto — Em 28 de abril de 2024 faleceu Juliano Costa Couto, nosso idealizador e sócio-fundador do escritório Costa Couto Advogados. Seu falecimento comoveu a todos e foi amplamente noticiado pela mídia, que destacou a sua exemplar trajetória de vida enquanto ser humano e advogado.

Juliano deixou no escritório a sua marca no desenvolvimento não apenas da qualidade técnica de sua equipe, mas especialmente na formação humana de cada um de seus sócios e colaboradores. Transferiu importantes lições de atenção ao tratamento de clientes, parceiros e colegas, virtudes essas que sempre estiveram presentes em sua conduta e sua personalidade. Todos nós, enquanto Costa Couto Advogados Associados, teremos como guia-motor manter vivos seus princípios e sua advocacia.

Juliano nunca deixou de estar presente e manter plena atenção e zelo profissional para com o escritório, e teve toda a cautela de, durante todos os últimos anos, preparar a sua equipe para dar continuidade à história que construiu com tanto esforço e afinco. Manteve-se ativo nas atividades da banca; teve plena dedicação na organização, preparo e seleção de toda a sua equipe para a missão que se seguiria após sua partida, compartilhando com muita nobreza todo o seu conhecimento.

Diante de pilares sólidos de ética, honestidade, esmero na atuação e excelência na prestação de serviço, estamos aptos a dar continuidade às atividades do escritório, mantendo as características de profunda sintonia com as dores dos clientes e empenho na técnica jurídica. O DNA de Juliano está inquestionavelmente presente em cada um dos integrantes da sociedade e, assim, permanecerá para a posteridade.

Manteremos vivo o compromisso contínuo com a excelência e o legado de nosso fundador. O escritório passa a ser liderado pelos sócios Éder Machado Leite, parceiro de Juliano há quase 20 anos, mestre em direito constitucional pelo IDP, com experiência em gabinete de ministro de Tribunal Superior e admirado pelos que o conhecem pela sua profundidade acadêmica e rigor técnico e Gustavo Costa Couto, discípulo do pai, com passagens pelos escritórios Amaury Nunes & Advogados Associados e Advocacia Bettiol, que somaram à sua formação e instrução enquanto advogado conferidas por Juliano, tendo acompanhado de perto toda a sua competência e forma de trabalho, mantendo viva a chama de seu mentor. O escritório também conta com o importantíssimo trabalho desempenhado por sua talentosa equipe de advogados associados e colaboradores.

O escritório reafirma que seus compromissos com a excelência, honestidade, celeridade e o cuidado e atenção com o cliente apenas aumentam neste momento, mantendo os mesmos padrões de qualidade na prestação de serviços que fizeram da banca Costa Couto Advogados um reconhecido escritório de nossa capital.

*Éder é advogado, sócio do Costa Couto Advogados Associados, mestre em direito constitucional

*Gustavo é advogado, especialista em constitucional, com atuação em tribunais superiores e de contas



