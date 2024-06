Como a redução da taxa Selic impacta o setor imobiliário?

Por Alice Navarro* — A redução da taxa Selic tem um impacto direto em diversos agentes do setor imobiliário, porque torna mais acessível o financiamento imobiliário - e, consequentemente, isso aquece o mercado.

Para grandes construtoras, essa mudança representa uma oportunidade significativa de financiamento a custos mais baixos. É essencial, no entanto, que as construtoras revisem e renegociem seus contratos de financiamento para assegurar condições mais favoráveis e adequadas às novas taxas de juros.

Para pessoas físicas interessadas em adquirir imóvel, a redução da Selic pode tornar o sonho da casa própria mais realizável. Com a diminuição dos juros, as parcelas dos financiamentos imobiliários tendem a cair, tornando os imóveis mais acessíveis. E, para aqueles que já possuem financiamento, é uma oportunidade para renegociar condições de financiamento já existentes ou contratar novos com taxas mais vantajosas.

A queda da Selic também pode impactar positivamente os investimentos no setor imobiliário, já que, com a redução das taxas de juros tradicionais, investir em imóveis pode se tornar uma alternativa mais atraente, oferecendo retornos mais rentáveis.

Esse é, portanto, um cenário de boas oportunidades para o setor e, para aproveitá-las, é importante estar bem informado e preparado. Para isso, é essencial: pesquisar sobre o mercado imobiliário da sua região, analisando preços, tendências, oportunidades e riscos; comparar as opções de financiamento imobiliário disponíveis, verificando taxas de juros, condições, prazos e exigências de cada instituição financeira, para escolher a melhor opção para o seu caso; e contar com a ajuda de profissionais qualificados, que poderão orientar todas as etapas do processo de compra ou venda de um imóvel, desde a busca e negociação até a documentação e finalização do negócio.

Com essas estratégias, você estará bem preparado para aproveitar ao máximo as oportunidades proporcionadas pela redução da taxa Selic no setor imobiliário.

*Alice é advogada especialista em Direito Imobiliáriodo Lecir Luz e Wilson Sahade Advogados