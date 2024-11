Eleições da OAB nos estados: veja lista de candidatos e datas de votação

Neste mês de novembro, ocorrem as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que definirão os novos líderes das seccionais estaduais e os representantes do Conselho Federal para o triênio 2025-2027. Essas eleições são de grande relevância, pois os advogados escolherão quem representará a categoria em pautas jurídicas e sociais importantes.

As votações serão realizadas entre os dias 17 e 30, variando conforme o estado. Para participar, os eleitores devem estar com as anuidades em dia, enquanto advogados com 70 anos ou mais têm a opção do voto facultativo.

Ao todo, 14 seccionais têm candidatos concorrendo à reeleição para a presidência. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os atuais vice-presidentes estão concorrendo ao cargo de presidente. O público femininno está representado por 15 candidatas concorrendo à presidência em 13 estados, enquanto 14 estados não possuem nenhuma candidata mulher para o cargo.

Acre

Candidatos: Marina Belandi Scheffer e Rodrigo Aiache Cordeiro

Data da eleição: 22/11/2024

Candidato à reeleição: Rodrigo Aiache Cordeiro

Alagoas

Candidatos: Vagner Paes Cavalcanti Filho (Chapa OAB Arretada) e Lavínia Cavalcanti Lima Cunha (Chapa Coragem Renovação e Resgate)

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Vagner Paes Cavalcanti Filho

Amapá

Candidatos: Mauro Júnior (Chapa 10 OAB Forte e Unida) e Israel da Graça (Chapa 14, OAB-AP para todos)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Não

Amazonas

Candidatos: Jean Cleuter, Grace Benayon e Kennedy Paz Tiradentes

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Jean Cleuter

Bahia

Candidatos: Daniela de Andrade Borges (Chapa União pela Advocacia) e Ana Patricia Dantas Leão (Chapa Muda OAB)

Data da eleição: 19/11

Candidata à reeleição: Daniela de Andrade Borges

Ceará

Candidatos: Christiane do Vale Leitão (Chapa Pela OAB por Você) e Fábio Robson Timbó Silveira (Chapa Reconecta OAB)

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Não

Distrito Federal

Candidatos: Cléber Lopes (Chapa 10 A Ordem com Voz), Cris Damasceno (Chapa 33 Inovar a Ordem), Everardo Gueiros (Chapa 20 Coragem para Mudar), Karolyne Guimarães (Chapa 99 A OAB que eu preciso) e Paulo Maurício Siqueira (Chapa 1 OAB para Todos). Data da eleição: 17/11

Candidato à reeleição: Não

Espírito Santo

Conforme edital, em breve será publicada a lista das chapas deferidas da seccional e subseções

Data da eleição: 22/10

Goiás

Candidatos: Rafael Lara Martins (Chapa O Compromisso Continua), Pedro Augusto Miranda de Almeida (Chapa Pela Ordem) e Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena (Chapa Coragem pra Mudar)

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Rafael Lara Martins

Maranhão

Candidatos: Kaio Vyctor Saraiva Cruz (Chapa 4 Conquistas que Seguem em Frente) e Marcelo de Carvalho Lima (Chapa 2 OAB Independente: Renova OAB, Compromisso e União)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Kaio Vyctor Saraiva Cruz

Mato Grosso

Candidatos: Gisela Alves Cardoso (Chapa 1: OAB Segue em Frente), Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (Chapa 2: Nova OAB) e Xênia Michele Artmann Guerra (Chapa 3: Coragem para Mudar)

Data da eleição: 18/11

Candidata à reeleição: Gisela Alves Cardoso

Mato Grosso do Sul

Candidatos: Lucas Costa da Rosa (Chapa 11 Renovação OAB de Todos) e Luís Cláudio Alves Pereira (Chapa 22 Pelo Futuro da OAB)

Data da eleição: 22/11

Candidato à reeleição: Luís Cláudio Alves Pereira

Minas Gerais

Candidatos: Adriano Cardoso da Silva (Chapa OAB em Suas Mãos), Gustavo Oliveira Chalfun (Chapa OAB no Caminho Certo) e Raimundo Candido Neto (Chapa OAB pra Você)

Data da eleição: 17/11

Candidato à reeleição: Não

Pará

Candidatos: Eduardo Imbiriba de Castro (Chapa 10 Inclusão, União e Independência) e Sávio Barreto Lacerda Lima (Chapa 15: Renova OAB)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Eduardo Imbiriba de Castro

Paraíba

Candidatos: Paulo Antonio Maia e Silva (Chapa 10 OAB de Todos e para Todos), Harrison Alexandre Targino (Chapa 11 Bora Fazer Mais OAB) e Patrícia Ellen Medeiros de Azevedo (Chapa 12 A Ordem pela Ordem)

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Harrison Alexandre Targino

Paraná

Candidatos: Luiz Fernando Casagrande Pereira (Chapa XI de Agosto), Marlus Heriberto Arns de Oliveira (Chapa OAB Democrática) e Flávio Pansieri (Chapa Pela Ordem)

Data da eleição: 22/11

Candidato à reeleição: Não

Pernambuco

Candidatos: Ingrid Zanella Andrade Campos (Chapa Renovação Experiente), Antonio Almir Do Vale Reis Junior (Chapa Renova OAB) e Fernando Antonio De Sousa Santos Junior (Chapa Coragem para Mudar)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Não

Piauí

Candidatos: Raimundo de Araújo Da Silva Júnior (Chapa 10 OAB da Esperança), Carlos Augusto de Oliveira Medeiros Junior (Chapa 30 Veste o Gibão) e Aurélio Loão Lopes (Chapa 20 OAB do Futuro)

Data da eleição: 30/11

Candidato à reeleição: Não

Rio de Janeiro

Candidatos: Ana Tereza Basilio (Chapa OAB Unida e Renovada) e Marcello Oliveira (Chapa Reviravolta #Oposiçãodeverdade)

Data da eleição: 25/11

Candidata à reeleição: Ana Tereza é vice da atual gestão e concorre à presidência

Rio Grande do Norte

Candidatos: Carlos Kelsen (Chapa 10), Rossana Fonseca (Chapa 20) e Fernandes Braga (Chapa 30)

Data da eleição: 25/11

Candidato à reeleição: Não

Rio Grande do Sul

Candidatos: Leonardo Lamachia (Chapa 1 OAB Mais) e Paulo Peretti Torelly (Chapa 2 Muda OAB/RS — Somos Tod@s OAB)

Data da eleição: 22/11

Candidato à reeleição: Leonardo Lamachia

Rondônia

Candidatos: Márcio Melo Nogueira (Chapa 10 Juntos Avançamos) e Eurico Soares Montenegro Neto (Chapa 11 OAB para Todos)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Márcio Melo Nogueira

Roraima

Candidatos: Ednaldo Gomes Vidal (Chapa 22 OAB de Coração) e Helaine Maise França (Chapa 33 A Ordem é Moralidade e Mudança)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Ednaldo Gomes Vidal

Santa Catarina

Candidatos: Vivian de Gann Dos Santos (Chapa 1 Muda OAB), Rodrigo Brandeburgo Curi (Chapa 2 Basta) e Juliano Mandelli Moreira (Chapa 3 União, Trabalho e Transformação)

Data da eleição: 22/11

Candidato à reeleição: Não

São Paulo

Candidatos: Carlos Fernando De Faria Kauffmann (Chapa 18 Kauffmann e Lucineia OAB Unida), Leonardo Sica (Chapa 14 OAB Sempre em Frente), Paulo Roberto Quissi (Chapa 10 Muda OAB), Renato Ribeiro de Almeida (Chapa 22 OAB Popular), Alfredo Scaff Filho (Chapa 33 Nova Ordem) e Caio Augusto Silva dos Santos (Chapa 11 Caio Gandra D'urso #PelaOrdem)

Data da eleição: 21/11

Candidato à reeleição: A atual presidente, Patrícia, concorre à vice-presidência e o atual vice, Leonardo, concorre à presidência

Sergipe

Candidatos: Eduardo Torres Roberti (Chapa 1 Representatividade), Danniel Alves Costa (Chapa 2 Conexão Nova OAB), Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar (Chapa 3 Respeito pela Ordem) e Clara Cardoso Machado Jaborandy (Chapa 5 OAB Forte & Independente)

Data da eleição: 19/11

Candidato à reeleição: Danniel Alves Costa

Tocantins

Candidatos: Gedeon Batista Pitaluga Junior (Chapa 18 OAB Independente) e Leonardo Menezes Maciel (Chapa 11 Advocacia em Ordem)

Data da eleição: 18/11

Candidato à reeleição: Gedeon Batista Pitaluga Junior