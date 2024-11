Eleição presidencial da OAB-DF chega na reta final

Cerca de 30 mil advogados e advogadas estão aptos a votar no próximo domingo em eleição totalmente on-line - (crédito: Correio Braziliense )

Chega ao fim neste domingo a disputa pela presidência e diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). A corrida pelo comando da entidade que administra um orçamento de R$ 30 milhões sempre foi embolada, principalmente entre os grupos que se identificam como laranjas, liderados pelo advogado da chapa 1, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, e os verdes, que têm à frente o criminalista Cleber Lopes, na disputa com o número 10.

Mas dessa vez, as duas frentes se dividiram e o advogado Everardo Gueiros, o Vevé, que era aliado de Cleber, assumiu a presidência da chapa 20. E a conselheira federal Cristiane Damasceno — eleita há três anos no grupo de Poli — entrou no páreo com a chapa 33. Corre por fora a advogada Karolyne Guimarães, líder da chapa 99.

O próximo presidente ou a próxima presidente vai comandar uma seccional importante, por ter sede em Brasília, onde estão inscritos vários advogados e advogadas com atuação nos tribunais superiores do país. Conta o poder de ajudar a eleger desembargadores eleitorais e representantes do quinto constitucional da advocacia na magistratura.

Quem concorre ganha visibilidade para sua atuação profissional e quem ganha assume um patamar de destaque no mundo da advocacia. Todos os cinco concorrentes são bem-sucedidos. Cleber Lopes, Cristiane Damasceno e Karolyne Guimarães são criminalistas. Paulo Maurício e Everardo Gueiros têm atuação no direito empresarial.

O atual presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior, está no segundo mandato e disputa, na chapa de Paulo Maurício, vaga de conselheiro federal. O projeto do grupo é que um dia ele chegue à presidência nacional. Quem vencer agora tomará posse em primeiro de janeiro de 2025 para um mandato de três anos, com possibilidade de concorrer à reeleição.

Cerca de 30 mil advogados e advogadas estão aptos a votar no próximo domingo em eleição totalmente on-line. O resultado deve ser conhecido no mesmo dia.

Conheça as chapas

Chapa 01 - OAB para todos

Presidente - Paulo Maurício Braz Siqueira (Poli)

Vice-presidente - Roberta Batista de Queiroz

Secretário-geral - Rafael Teixeira Martins

Secretário-geral adjunto - Pedro Ivo Rodrigues Velloso Cordeiro

Diretor tesoureiro - Raquel Bezerra Cândido

Presidente da Caixa de Assistência - Lenda Tariana Dib Faria Neves

Chapa 10 - A Ordem com Voz

Presidente- Cleber Lopes de Oliveira

Vice-presidente - Gisele dos Reis Silva

Secretário-geral - Renata Nepomuceno e Cysne

Secretário-geral adjunto - Paulo Alexandre Silva

Tesoureiro - Amaury Santos de Andrade

Presidente da Caixa de Assistência- Celivaldo Eloi Lima de Sousa

Chapa 20 - Coragem para Mudar

Presidente - Everardo Ribeiro Gueiros Filho (Vevé)

Vice-presidente- Rute Raquel Vieira Braga da Silva

Secretário-geral - Alline Novas Corrêa

Secretário-geral adjunto - Rayane Pereira Segundo

Diretor tesoureiro - Pedro Júnio Bandeira Barros Dias

Diretor presidente da Caixa de Assistência dos Advogados - Andrea Saboia de Arruda

Chapa 33 - Inovar a Ordem

Presidente - Cristiane Damasceno Leite

Vice-presidente- Alexandre Vieira de Queiroz

Secretário-geral - Monique Rafaella Rocha Furtado

Secretário-geral adjunto - Gabriela Marcondes Laboissiere Camargos

Diretor tesoureiro -Cristiano de Freitas Fernandes

Diretor-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados - Ana Cristina da Silva Souza

Chapa 99 - A OAB que eu preciso

Presidente - Karolyne Guimarães dos Santos Borges

Vice-presidente- Antônio Raimundo Gomes Silva Filho

Secretário-geral - Cláudia Alves Marques

Secretário-geral adjunto - Robson Antas de Oliveira

Diretor tesoureiro - Leonilde de Souza Bezerra Costa

Diretor-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados - Kenicassio Jesus Batista

