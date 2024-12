Saiba quem vai comandar as seccionais da OAB no triênio 2025-2027

Durante o mês de novembro, os advogados de todo o país participaram das eleições para escolher as diretorias e os conselhos de cada seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que representarão a categoria no triênio 2025-2027. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, apenas seis elegeram mulheres como presidentes, sendo duas delas reeleitas. No total, 14 seccionais optaram pela reeleição de seus representantes.

No Conselho Federal, 34 vagas das 81 disponíveis foram ocupadas por mulheres, representando um aumento de 48% em relação às eleições de 2021, quando 23 conselheiras federais titulares foram eleitas. No próximo triênio, as mulheres irão ocupar 41,9% das vagas, enquanto os homens 58%. Confira os resultados completos:

Acre

Candidato reeleito: Rodrigo Aiache Cordeiro (Chapa União para Seguir Avançando)

Data da eleição: 22/11/2024

Titulares do Conselho Federal: Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, Carlos Vinicius Lopes Lamas e Raquel Eline da Silva Albuquerque

Alagoas

Candidato reeleito: Vagner Paes Cavalcanti Filho (Chapa OAB Arretada)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Fernando Antonio Jambo Muniz Falcão, Natália França Von Sohsten e Felipe Sarmento Cordeiro

Amapá

Candidato eleito: Israel da Graça (Chapa 14, OAB-AP para todos)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: José Luis Wagner, Alessandro de Jesus Uchôa Brito e Amanda Lima Figueiredo

Amazonas

Candidato reeleito: Jean Cleuter (Chapa União para Avançar )

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Alberto Simonetti Cabral Neto, Gina Carla Sarkis Romeiro e Marco Aurélio de Lima Choy

Bahia

Candidata reeleita: Daniela de Andrade Borges (Chapa União pela Advocacia)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Christianne Moreira Moraes Gurgel, Esmeralda Maria de Oliveira e Fabrício de Castro Oliveira

Ceará

Candidata eleita: Christiane do Vale Leitão (Chapa Pela OAB por Você)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Ana Vládia Martins Feitosa, Caio César Vieira Rocha e José Erinaldo Dantas Filho

Distrito Federal

Candidato eleito: Paulo Maurício Siqueira (Chapa 1, OAB para Todos)

Data da eleição: 17/11

Titulares do Conselho Federal: Délio Fortes Lins e Silva Júnior, Renata do Amaral Gonçalves e José Cardoso Dutra Júnior

Espírito Santo

Candidata eleita: Érica Neves (Chapa A OAB que Você Quer)

Data da eleição: 22/11

Titulares do Conselho Federal: Elisa Helena Lesqueves Galante, Luiz Claudio Silva Allemand e Christina Cordeiro dos Santos

Goiás

Candidato reeleito: Rafael Lara Martins (Chapa O Compromisso Continua)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Anna Vitória Gomes Caiado, Marcos César Gonçalves de Oliveira e Pedro Paulo Guerra de Medeiros

Maranhão

Candidato reeleito: Kaio Vyctor Saraiva Cruz (Chapa 4, Conquistas que Seguem em Frente)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Thiago Morais Diaz, Daniel de Faria Jeronimo Leite e Luiza do Nascimento Bueno Lima

Mato Grosso

Candidata reeleita: Gisela Alves Cardoso (Chapa 1, OAB Segue em Frente)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, Breno Augusto Pinto de Miranda e Edmar de Jesus Rodrigues

Mato Grosso do Sul

Candidato reeleito: Bitto Pereira (Chapa Pelo futuro da OAB)

Data da eleição: 22/11

Titulares do Conselho Federal: Daniel Castro Gomes da Costa, Gaya Lehn Schneider Paulino e Mansour Elias Karmouche

Minas Gerais

Candidato eleito: Gustavo Oliveira Chalfun (Chapa OAB no Caminho Certo)

Data da eleição: 17/11

Titulares do Conselho Federal: Sérgio Murilo Diniz Braga, Misabel de Abreu Machado Derzi e Sérgio Rodrigues Leonardo

Pará

Candidato eleito:Sávio Barreto Lacerda Lima (Chapa 15, Renova OAB)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Wesley Loureiro Amaral, Leonardo Maia Nascimento e Mary Lúcia do Carmo Xavier Cohen

Paraíba

Candidato reeleito: Harrison Alexandre Targino (Chapa 11, Bora Fazer Mais OAB)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Carlos Fábio, Jairo Oliveira e Michele Ramalho

Paraná

Candidato eleito: Luiz Fernando Casagrande Pereira (Chapa XI de Agosto)

Data da eleição: 22/11

Titulares do Conselho Federal: Cássio Lisandro Telles, Marilena Indira Winter e Nelson Sahyun Junior

Pernambuco

Candidata eleita: Ingrid Zanella Andrade Campos (Chapa Renovação Experiente)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Fernando Jardim Ribeiro Lins, Bruno de Albuquerque Baptista, Claudia Adriana de Alcantara Batista da Silva

Piauí

Candidato eleito: Raimundo de Araújo Da Silva Júnior (Chapa 10, OAB da Esperança),

Data da eleição: 30/11

Titulares do Conselho Federal: Alynne Patrício de Almeida Santos, Lucas Nogueira do Rêgo Monteiro Villa Lages e Simone Lopes de Carvalho e Silva

Rio de Janeiro

Candidata eleita: Ana Tereza Basilio (Chapa OAB Unida e Renovada)

Data da eleição: 25/11

*Ana Tereza é vice da atual gestão e agora foi eleita presidente

Titulares do Conselho Federal: Juliana Hoppner Bumachar Schmidt, Paulo Cesar Salomão Filho e Rita de Cássia Sant Anna Cortez

Rio Grande do Norte

Candidato eleito: Carlos Kelsen (Chapa 10)

Data da eleição: 25/11

Titulares do Conselho Federal: Zita Hortência Monteiro Maia, Aldo de Medeiros Lima Filho e Francisco Canindé Maia

Rio Grande do Sul

Candidato reeleito: Leonardo Lamachia (Chapa 1, OAB Mais)

Data da eleição: 22/11

Titulares do Conselho Federal: Pedro Zanette Alfonsin, Rafael Braude Canterji e Greice Fonseca Stocker

Rondônia

Candidato reeleito: Márcio Melo Nogueira (Chapa 10, Juntos Avançamos)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Alex Souza de Moraes Sarkis, Vera Lucia Paixão e Vinicius Silva Lemos

Roraima

Candidato reeleito: Ednaldo Gomes Vidal (Chapa 22, OAB de Coração)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Francisco Guimarães, Thiago de Melo e Cristiane Rodrigues

Santa Catarina

Candidato eleito: Juliano Mandelli Moreira (Chapa 3, União, Trabalho e Transformação)

Data da eleição: 22/11

Titulares do Conselho Federal: Cláudia da Silva Prudêncio, Eduardo de Mello e Souza e Rafael de Assis Horn

São Paulo

Candidato eleito: Leonardo Sica (Chapa 14, OAB Sempre em Frente)

Data da eleição: 21/11

Titulares do Conselho Federal: Dione Almeida, Maria Patricia Vanzolini Figueiredo e Silvia Virginia Silva de Souza

Sergipe

Candidato reeleito: Danniel Alves Costa (Chapa 2, Conexão Nova OAB)

Data da eleição: 19/11

Titulares do Conselho Federal: Cristiano Pinheiro Barreto, Fábio Brito Fraga e Roseline Rabelo de Jesus Morais

Tocantins

Candidato reeleito: Gedeon Batista Pitaluga Junior (Chapa 18, OAB Independente)

Data da eleição: 18/11

Titulares do Conselho Federal: Ana Laura Pinto Cordeiro de Miranda Coutinho, Helia Nara Parente Santos Jacome e José Pinto Quezado