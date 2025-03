IDP fecha parcerias com universidades da Itália e dos Estados Unidos

Evento no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) celebra a internacionalização do ensino - (crédito: IDP/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) lançou duas novas parcerias de destaque no cenário global, na estratégia de internacionalização de seus programas acadêmicos.

Na última semana, o IDP anunciou a criação do Programa de Duplo Título com a Università degli Studi Roma Tre, uma das principais instituições de ensino superior da Itália, e do Programa de Doutorado Sanduíche com a Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Segundo o instituto, as iniciativas estão em sintonia com a estratégia de fortalecer a formação de profissionais com visão global e capacidade crítica para atuar em contextos internacionais.

O programa com a prestigiada Università degli Studi Roma Tre permitirá que os alunos do curso de direito do IDP obtenham, simultaneamente, o bacharelado em direito pelo IDP e a Laurea Magistrale a Ciclo Único em "Giurisprudenza" pela universidade italiana.

De acordo com o IDP, a parceria representa um salto qualitativo na formação jurídica dos estudantes, oferecendo uma experiência acadêmica internacional que amplia as perspectivas profissionais.

Os alunos terão a oportunidade de vivenciar o sistema jurídico europeu, desenvolver habilidades interculturais e fortalecer seu currículo com uma formação de duplo título, que os coloca em destaque no mercado de trabalho global.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de nomes do meio jurídico e acadêmico, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o professor Giorgio Resta, vice-reitor para Assuntos Internacionais da Universidade de Roma Tre. Eles reforçaram a importância da cooperação acadêmica internacional para a formação de profissionais preparados para lidar com os desafios de um mundo cada vez mais conectado.

O Programa de Doutorado Sanduíche em parceria com a Universidade de Oklahoma possibilitará que doutorandos das áreas de direito, economia e administração pública realizem um período de pesquisa de três meses no exterior, contando com a infraestrutura acadêmica de excelência da universidade e a orientação de professores de renome internacional.

A solenidade de lançamento contou com a presença do professor Fábio de Sá e Silva, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, que destacou a relevância da parceria para fortalecer a formação de lideranças acadêmicas e a produção de conhecimento de impacto global.

Na visão do IDP, a experiência acadêmica internacional proporcionada por essa parceria contribui para a formação de profissionais capazes de pensar criticamente e desenvolver pesquisas inovadoras em um ambiente globalizado.

O contato com centros de excelência e redes internacionais de pesquisa permitirá que os doutorandos ampliem sua visão e consolidem uma formação acadêmica robusta e atualizada.

Nos últimos anos, o IDP vem fortalecendo suas conexões com universidades de prestígio ao redor do mundo, promovendo a troca de conhecimentos e ampliando as possibilidades de pesquisa e formação em nível global. A aposta em programas internacionais coloca os estudantes em contato direto com diferentes sistemas acadêmicos, metodologias inovadoras e perspectivas culturais diversas.

O diretor-geral do IDP, professor Francisco Schertel Mendes, destacou que as novas parcerias refletem o contínuo esforço da instituição em promover uma educação de qualidade, que vá além das fronteiras e integre diferentes culturas e perspectivas acadêmicas. "Ao consolidar esses acordos, o IDP reafirma seu compromisso em proporcionar uma formação acadêmica robusta, ética e globalmente conectada, que prepare nossos estudantes para liderar em um mundo cada vez mais complexo e interdependente", afirmou.

