Direito: formar hoje profissionais que vão transformar o amanhã

Por André Leão* — No Distrito Federal e na região Centro-Oeste, a carreira jurídica vai muito além da aplicação das leis. Ela é um instrumento de transformação social e um pilar da cidadania. Em um território marcado por forte presença institucional e desafios complexos, o trabalho dos profissionais do direito é indispensável para garantir justiça, equilíbrio e desenvolvimento.

Brasília concentra tribunais superiores, órgãos federais, embaixadas e fóruns decisivos para o país. É aqui que se discutem temas que influenciam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo, no restante do Centro-Oeste, a força do agronegócio convive também com desigualdades sociais e desafios de infraestrutura. Nesse cenário, o advogado cumpre dupla missão: apoiar o crescimento econômico e institucional e, também, garantir que comunidades rurais, povos indígenas, assentamentos e periferias urbanas tenham acesso à justiça.

Algumas áreas do direito se mostram especialmente estratégicas para o futuro da região: o direito ambiental e regulatório, essencial para equilibrar desenvolvimento e preservação; o direito digital e a proteção de dados, cada vez mais relevantes na Era da Informação; e o direito administrativo e empresarial, fundamentais para a boa governança e para um ambiente de negócios saudável.

O mercado jurídico passa por uma transformação acelerada. Ferramentas digitais, inteligência artificial e novas formas de resolução de conflitos, como mediação e arbitragem, mudam a prática da advocacia. Áreas como compliance, ASG e propriedade intelectual ganham espaço, enquanto concursos públicos continuam atraindo os jovens. Nesse cenário, quem não se atualizar ficará para trás. O advogado do futuro precisará unir domínio técnico, tecnológico, visão estratégica e compromisso ético.

Por isso, as instituições de ensino superior precisam ter, no centro de seu modelo de aprendizado, uma formação jurídica que una teoria à prática. Atendimentos gratuitos à comunidade, projetos de extensão e parcerias com organizações sociais permitem que os estudantes vivenciem desde cedo a realidade da profissão, atuando na solução de problemas concretos e em contextos de vulnerabilidade. Essa experiência junto à comunidade, aliada ao aprendizado em sala de aula, ajuda o jovem a experimentar hoje o que será sua atuação amanhã.

Formar bons profissionais de direito vai muito além do ensino das normas jurídicas e dos procedimentos. É preciso estimular a leitura, a análise crítica, desenvolver competências socioemocionais e criar oportunidades para que o estudante se conecte com a sociedade e com o mercado de trabalho.

Para aqueles que hoje pensam em seguir nesta carreira, a escolha significa mais do que definir uma profissão: é assumir o compromisso de participar ativamente da transformação da sociedade. No coração do Brasil, a advocacia é mais do que um ofício, é um chamado para construir o futuro da cidadania, da justiça e da democracia.

Reitor do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)*