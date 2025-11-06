InícioDireito e Justiça
Reforma Tributária

CLRD celebra 35 anos e debate os impactos da reforma tributária

Evento reuniu empresários e especialistas para discutir os impactos e desafios da reforma tributária, que entra em vigor em 2026

A CLRD, empresa voltada para negócios e famílias que buscam crescimento e proteção patrimonial, celebrou seus 35 anos de história em um evento realizado ontem no Nau Brasília. O encontro reuniu sócios, colaboradores, clientes e parceiros em uma noite de celebração e reflexão sobre o futuro. Mais do que uma comemoração, o evento propôs o debate de um tema essencial: a reforma tributária, que entra em vigor a partir de 2026 e representa uma transformação profunda no sistema fiscal brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Estamos muito felizes em celebrar esse marco e, ao mesmo tempo, discutir um tema tão importante. A reforma entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem e traz muitas novidades e preocupações. Nosso objetivo é preparar os empresários para essa nova realidade", explicou Alexandre Lacerda, um dos sócios-fundadores da CLRD.

Para Aci Coutinho, também sócio-fundador, a reforma tributária é, sem dúvida, a maior mudança que o sistema tributário brasileiro já enfrentou, especialmente com a implantação do IVA. "A partir de 2026, o imposto passa a ser cobrado no consumo, e não mais na produção. É essencial que as empresas compreendam a complexidade desse novo regime", ressaltou.

O sócio ressalta ainda que a reforma não se limita à tributação sobre o consumo. "Ela também deve abranger a renda e o patrimônio, o que ainda depende de regulamentação, mas certamente trará melhorias e ajustes importantes", completou.

Entre os presentes no evento que celebrou os 35 anos da CLRD esteve o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, que destacou a relevância do momento e a parceria de longa data com o escritório.

"A importância de debater a reforma tributária no fim deste ano é grande, mas o grande mote do evento de hoje são os 35 anos da CLRD. É uma parceira nossa desde 1992. Essa é uma equipe extremamente competente, que realiza um trabalho sério e de alta qualidade", afirmou.

O presidente também aproveitou a ocasião para celebrar a trajetória conjunta. "Hoje estou aqui principalmente para abraçar e parabenizar por tudo o que construíram ao longo desses anos. São mais de três décadas de parceria, caminhando juntos e compartilhando conquistas", completou.

Durante o evento, Aci Coutinho também aproveitou para relembrar a história do escritório, marcada por crescimento gradual e constante evolução. "É uma trajetória linda. Começamos sem estrutura, apenas com coragem e talento, e fomos nos organizando. Hoje, estamos na segunda sucessão do escritório — o nosso atual sócio em Brasília começou como estagiário e hoje faz parte da sociedade. Isso mostra nossa capacidade de renovação e modernidade", relatou.

O sócio citado é José Márcio Filho, que ingressou na CLRD ainda na época da faculdade e, neste ano, completa 25 anos de atuação na empresa."A gente realmente gosta do que faz e tem prazer em criar soluções voltadas para o cliente, com um atendimento humanizado, personalizado e técnico", afirmou. 

Com as mudanças que entram em vigor em 2026, a CLRD já se prepara para oferecer suporte técnico e estratégico aos clientes. "A reforma tributária vai transformar profundamente os modelos de negócio e a relação das empresas com o fisco. Estamos prontos para auxiliar nesse processo", destacou José Márcio.

Questionado sobre o principal desafio diante da reforma, ele declara ser a conscientização do cliente de que o sistema já mudou. "É preciso entender que a reforma não é algo distante, ela já é uma realidade. E quem não se preparar vai sentir o impacto, especialmente no aspecto financeiro. O planejamento é essencial", disse.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 06/11/2025 00:01
SIGA
x