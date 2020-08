Curta-metragem 'Rádio Capital Alvorada' estreia neste domingo (16/8)

CB Correio Braziliense

Cena do curta-metragem 'Rádio Capital Alvorada' - (foto: Rádio Capital Alvorada/ divulgação)

Realizado por estudantes da Universidade de Brasília (UnB), o curta-metragem Rádio Capital Alvorada estreia na programação do Sesc Viva a Cultura neste domingo (16/8), às 20h. O evento será on-line e a transmissão será realizada no canal do Sesc-DF no YouTube. Após a exibição, a programação conta com um debate.

O curta foi o resultado do trabalho de conclusão de curso de dois alunos do curso de Comunicação Social da UnB, Rafael Stadniki e Maria Luiza Munhoz e contou com a co-produção da Gancho de Nuvem, produtora responsável por longas brasilienses como A repartição do tempo e Meio expediente.



O curta-metragem é uma homenagem às antigas emissoras que marcaram o cenário da radiodifusão brasiliense. Na trama, o filme acompanha o último dia de operação de uma rádio AM, a partir do ponto de vista dos ouvintes, que não sabem que ela irá acabar.

Integram o elenco os atores Ruth Guimarães, Roberval de Jesus Leone dos Santos, Jovane Nunes, Lucio Campello, Chofer Jullya Graciela, Fausto José Barbosa, Samuel Mairön, Leliane Mello, Paula Passos, Angela Mari Lotti, Iasmin de Noronha, Matheus Maia, Ady Estellita, William Alves ,Elsa Souto e Isabella Ferrari.