Festival IMuNe anuncia programação que conta com Elza Soares

CB Correio Braziliense

Elza Soares participará do line-up do dia de shows do Festival IMuNe - (foto: MAURO PIMENTEL)

O coletivo IMuNe divulgou a programação da segunda edição do festival, que leva o mesmo nome do grupo. O festival será dividido em um circuito de debates, intitulados como Rolezinho IMuNe, e vai até 19 de setembro. Nos 'rolezinhos', haverão 10 painéis gratuitos e ao vivo - o primeiro via YouTube e os outros no Instagram do festival.

A programação musical será em 26 de setembro, com um line-up que contará com as presenças de Elza Soares e Flávio Renegado, banda IMuNe, Favelinha Dance e Meninos de Minas com a participação especial da MC Dellacroix.

O encerramento do primeiro encontro ficará por conta dos cinco showcases dos artistas selecionados na campanha Imunidade Sonora: Adriana Araújo, Amorina, Jeferson Gouveia, Taslim e Calixto. Os encontros posteriores acontecerão às quartas e sábados, no Instagram, com uma integrante do Coletivo IMuNe acompanhada de dois convidados. O IMuNe quer gerar um diálogo sobre o futuro dos artistas negros no Brasil.

A programação completa do festival está disponível no site.