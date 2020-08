‘Me calei’: Xand Avião e Wesley Safadão se unem em novo single

GM Geovana Melo*

O registro da faixa foi feito durante a live 'Tamo junto' - (foto: Nara/Divulgação)

Os forrozeiros Xand Avião e Wesley Safadão se unem em mais uma parceria. Desta vez, o single colaborativo é Me calei, disponibilizado, nesta sexta-feira (14/8), em todas as plataformas digitais de música. A faixa chegou acompanhada de videoclipe.

“A faixa já é um grande sucesso e sempre quis colocar mais de mim nela. Como o Wesley é um amigo de longa data e um cara mega talentoso, quis aproveitar a oportunidade para colocar a música na voz dele também. E o resultado ficou lindo demais. Agradeço demais a parceria de sempre”, declara Xand Avião, em entrevista ao Correio.



Me calei é uma regravação, antes gravada em 2015 por Xand junto ao Aviões do Forró. No mês passado, Wesley Safadão e Xand Avião uniram forças na transmissão Tamo junto, exibida no YouTube. Os cantores aproveitaram a ocasião para fazer o registro oficial do lançamento juntamente ao registro audiovisual.

“Fizemos a gravação da nossa live, que aconteceu no mês passado no Beach Park, em Fortaleza. A live foi um sucesso enorme, para você ver, o vídeo no YouTube já conta com mais de 8 milhões de views. Aproveitamos o encontro, o clima, utilizamos o mesmo cenário e realizamos a regravação de Me calei. Foi muito bacana, Safadão é um amigo querido. Espero que todos curtam”, relembra Xand.



Essa não é a primeira parceria dos cantores, que também gravaram juntos Eu e a torcida do Brasil e integram o projeto Tamo junto. A nova faixa é a aposta dos dois, que emplacam diversas canções nas rádios e paradas de sucesso. Nesta semana, ambos possuíam quatro músicas no Top 10 da parada de forró. “Wesley, sem dúvida, é um dos grandes nomes da música brasileira e eu não podia deixar de fazer mais esta parceria com ele, que é um cara com talento puro, humilde e que vem crescendo cada dia mais”, elogia.



Lançamentos

Confira a canção dos forrozeiros e outros lançamentos da semana na Playlist do Correio:









*Estagiária sob a supervisão de Roberta Pinheiro