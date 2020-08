Bumbum na Europa, passado indigesto e (antigo) ensaio nu: confira o que bombou na semana dos famoso

RN Ronayre Nunes

Mais uma edição do Destaque Pop se apresenta com as principais aventuras das celebridades ao longo da última semana. E nestes últimos dias rolou de tudo um pouco: teve a continuação de uma viagem que já rendeu muitos cliques, uma “desova” curiosa, o clássico biscoito na academia e até um passado indigesto. Confira:



Desova

O ex-Dominó Klaus Hee animou os fãs na última terça-feira (11/8) com a venda de revistas adultas que o galã estrelou e estavam guardadas há um bom tempo. São duas capas da G Magazine e uma versão da Íntima. Hee explicou que a venda das relíquias serão autografadas e os preços variam de R$ 50 a R$ 100.

Bumbum na Europa

A folga de Anitta pela Europa não é novidade nessa coluna. A musa do funk já deu o que falar durante as férias no velho continente e nesta semana não foi diferente. Na terça-feira (11/8), a carioca foi de biquíni laranja brilhar no Instagram e mostrar os cliques na praia de Capri, na Itália.

Passado indigesto

Durante uma live, o ator Marco Pigossi demonstrou desconforto com a reexibição da novela Fina estampa - em que ele atuou. A trama foi reprisada por conta da pandemia de covid-19 na Globo. “Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas na novela, de como são tratadas. Tenho vergonha da minha atuação, das minhas mechas loiras, mas faz parte”, comentou. Atualmente, Pigossi trabalha com a Netlfix.

Melhoras

Camila Pitanga compartilhou no começo da semana que foi diagnosticada com malária. A atriz comentou que teve medo de ser testada positivo para covid-19 e aproveitou para celebrar não só os profissionais de saúde que a atenderam, como todo o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.





Novo look

O Padre Fábio de Melo adotou novo visual e compartilhou com os seguidores do Instagram no começo da semana. Sem barba e com um topete todo estiloso, o religioso ganhou elogio dos fãs nos comentários.

Biscoitando

Deborah Secco mandou a real e admitiu o clássico biscoito nosso de cada dia. Com um corpão de dar inveja, a atriz abraçou os 40 anos de idade em um dia de malhação e o melhor: tudo com máscara.

