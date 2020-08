Izabella Rocha lança o single 'O carcará e a rosa' nesta terça-feira

IR Irlam Rocha Lima

A live será transmitida nesta terça-feira no Instagram da cantora - (foto: Renata Ferraz/Divulgação)

Izabella Rocha havia gravado o segundo álbum solo que seria lançado em maio, na Thomas Jefferson Hall. Com o a pandemia, a cantora precisou mudar os planos. Depois de parar e repensar, decidiu fazer a apresentação das músicas de forma segmentada — uma tendência atual. O primeiro single, O caracará e a rosa, composição de Alexandre Carlo, chega ao público, nesta terça-feira (18/8), via live, que pode ser assistida pelo perfil da cantora no Instagram.

O CD, intitulado Bella, reúne nove faixas, das quais apenas uma, Carta para ele é autoral. A artista assina também Agora ou nunca, versão de Now or never, do repertório de Billie Holiday. Também da diva do jazz, Izabella interpreta, com a filha Gabriela Dourado, o standard God bless the child. Já Beautiful love é uma canção imortalizada por Anita O'Day. Há ainda Tambor (Luis Carlinhos, Rogê e Tonho Galera), Ansiedade, de João Suplicy (que participa da gravação), Misteriosa atração, outra de Alexandre Carlo; e Three little birds (Bob Marley).

“Artisticamente, este disco tem o melhor de mim e me traz a sensação e plenitude. Decidi me desafiar como intérprete, pois entre as faixas há releituras de músicas gravadas originalmente por Anita O'day e Billie Holiday. Não é que resolvi pular do reggae para o jazz. Tem toda uma caminhada e muito estudo por traz. Ouço jazz desde os tempos do Natiruts, mas tudo tem a ver com o momento”, afirma Izabella. Com mais de 20 anos de carreira, a cantora se tornou conhecida como uma das fundadoras do Natiruts, com o qual lançou cinco discos, aos quais seque se juntaram três pelo InNatura e dois em carreira solo.

Em Bella, que traz arranjos criados pelo pianista Renato Vasconcellos, a cantora é acompanhada por alguns dos melhores músicos brasilienses. Cinco deles participam da live que ele faz hoje, às 19h; Dido Mariano (baixo), Misael Barros (bateria), Moisés Alves (trompete), Rodrigo Bezerra (guitarra), Felipe Portilho (teclados) e Renato Vasconcellos (piano).

Serviço:

Izabella Rocha

Live com músicas do álbum Bella, terça-feira, 18 de agosto, às 19h. Transmissão pelo perfil da cantora no Instagram.