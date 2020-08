Semana tem lives de Elba Ramalho, Diogo Nogueira e homenagens a Raul Seixas e Cazuza

CB Correio Braziliense

Confira a agenda de shows virtuais da semana com Elba Ramalho, Diogo Nogueira e homenagem ao Cazuza - (foto: Divulgação/Ricardo Penna/Divulgação/Rogerio Von Kruger/Divulgação)

Para driblar o tédio e manter os trabalhos em voga, vários artistas brasileiros estão se lançando em transmissões ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Dennis Dj, GBR, Inimigos da HP, e Tiee e Ferrugem foram alguns dos artistas que já realizaram as lives.

Entre os destaques desta semana estão a live em comemoração ao aniversário de Elba Ramalho e aos 20 anos da Orquestra Ouro Preto. Também estão na agenda as homenagens aos artistas Raul Seixas e Cazuza, além do show acústico do Jota Quest e do especial de Dia dos Pais do Diogo Nogueira. O sambista precisou adiar a live, inicialmente marcada para 2 de agosto, para se recuperar do novo coronavírus.

Terça-feira (18/8)

16h - Ella Henderson (CoverNation Takeover)

19h - Mariana de Moraes com participação de Marcelo Miranda e Luisão Cavalcante (no #EmCasaComSesc)

19h30 - Thiago Miranda interpreta Renato Russo (no canal do YouTube do artista)

20h - Izabella Rocha

22h - Teresa Cristina (no Instagram da artista)

Quarta-feira (19/8)



19h - Beatriz Azevedo com participação de Moreno Veloso (no #EmCasaComSesc)

22h - Teresa Cristina

Quinta-feira (20/8)



19h - Brothers of Brazil (no #EmCasaComSesc)

20h - KVSH

22h - Teresa Cristina

Sexta-feira (21/8)



19h - Rappin’ Hood (no #EmCasaComSesc)

20h30 - 20 anos Orquestra Outro Preto

21h - Yasmin Santos (plataforma BeApp)

21h30 - Live 31 anos sem Raul Seixas com Cláudio Roberto e Edy Star (plataforma #CulturaEmCasa)

22h - Teresa Cristina

22h - Banda Magoo (no canal do YouTube da banda)

Sábado (22/8)



11h30 - Clube da Bossa com Salomão di Pádua e Carol Nogueira – Outras Bossas

16h30 - Elba Ramalho

18h - MC Marcinho e amigos

19h - Calcinha Preta

19h - Fernanda Abreu com participação de Tuto Ferraz (no #EmCasaComSesc)

19h - #SalaDigital com o Trio Aquarius (no canal do YouTube da Sala Cecília Meireles)

20h - Jota Quest Acústico

20h - Fresno

21h - Eduardo Costa

22h - Teresa Cristina

Domingo (23/8)

12h - Diogo Nogueira - Live dos Pais

14h - Fundo De Quintal

16h30 - Fernando e Sorocaba

18h - Rodrigo Suricato

19h - Prettos (no #EmCasaComSesc)

20h - VIVA Cazuza Live (nas plataformas OVERDRIVER DUO do Facebook, TikTok, Cifras, Music Crowns)

22h - Teresa Cristina