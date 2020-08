Surf Sessions, Jambalaia, Digão e Flávio Brasil realizam live dentro de hotel próximo ao DF

CB Correio Braziliense

(foto: Pedro Brandão/Divulgação, Romulo Juracy/Esp. CB/D.A Press, AFP / Mauro Pimentel e Agencia Astronaut/Divulgação)

As bandas Surf Sessions e Jambalaia e os cantores Digão (Raimundos) e Flávio Brasil vão promover a Live na Varanda, uma programação musical que será realizada dentro de um hotel para os hóspedes apreciarem diretamente de seus quartos, durante o isolamento social. Os eventos serão em 29 de agosto e 5 de setembro, no hotel Villa Velluti, que fica próximo a Brasília.

De acordo com Pedro Gontijo, um dos organizadores do evento, a intenção é oferecer aos moradores da Brasília e região uma programação diferenciada, com segurança e respeito às normas sanitárias.

No hotel, 50 quartos serão disponibilizados com capacidade para até quatro pessoas em cada um deles. Os visitantes contarão com um kit composto por uma garrafa de vinho, porção de queijos e frios, e petiscos. Para saber mais detalhes sobre a acomodação, clique aqui.

A programação

29 de agosto

18h: Surf Sessions e Jambalaia e participação do cantor Digão, da banda Raimundos.

As apresentações devem durar três horas e meia e o repertório inclui músicas autorais e covers de clássicos do pop e do rock. Segundo a organização, haverá a transmissão via TV Brasília e redes sociais.

5 de setembro

15h: Flávio Brasil, o cantor de Planaltina que ficou famoso com a live musical mais rápida do Brasil.

O show terá participação da cantora Duda Martins e outros convidados. Os shows também terão transmissão pela Rede TV/TV Brasília, além das redes sociais.

6 a 7 setembro

Por conta do feriado de 7 de setembro, a programação será prolongada. As opções ficam por conta do hotel, com café da manhã e almoço típicos de fazenda.