Manu Gavassi e Gloria Groove lançam parceria; confira playlist de lançamentos

PI Pedro Ibarra* MB Maria Baqui*

Manu Gavassi e Gloria Groove em capa de novo single - (foto: Rodolfo Magalhães/ Divulgação)

A semana de lançamentos foi bastante variada e eclética. Com álbuns antecipados por artistas, o retorno de músicos aos holofotes, participações entre artistas brasileiros e internacionais e até uma mudança de nome de Manu Gavassi, o Correio separou alguns destaques do mundo da música.

Nacional

Deve ser horrível dormir sem mim é o nome da nova produção de Manu Gavassi em colaboração com Gloria Groove. Desta vez, a cantora pop inovou ao assinar a direção do single como “Manu Gabatti”, uma artista americana que teria vindo ao Brasil para trabalhar com a drag. A música traz uma melodia divertida e bastante dançante. Já as vozes das cantoras se misturam em diferentes tons.

Em parceria com o grupo chileno Moral Distraída, a banda Francisco El Hombre divulgou a nova música de trabalho. Intitulada Baile sudaca, a canção é uma ótima escolha para os amantes da dança. A letra, cantada parte em português, parte em espanhol, é um grande convite aos bailes de países latino-americanos.

Thiaguinho MT, conhecido pelo hit do carnaval, Tudo ok, lançou, nesta semana, mais uma música com o ritmo do brega-funk. O pai tá on foi o nome escolhido pelo cantor e pelo parceiro Dany Bala para o novo single e faz alusão a um bordão de Neymar Jr. A frase usada pelo jogador de futebol gerou uma repercussão tão grande na internet que virou até música.

Bebel Gilberto, após seis anos, divulgou um novo álbum de estúdio. Agora, é uma mistura de bossa-nova com música eletrônica. O disco conta com 11 faixas. Além de canções em português, a cantora investiu em músicas em inglês e em espanhol. O nome do projeto foi escolhido porque, depois de 30 anos em Nova York, Bebel voltou ao Rio de Janeiro, “aqui e agora”.

Com o pé fora do Brasil

O single Bend the knee, faixa principal do álbum Original, do cantor e Dj Bruno Martini, foi lançado nesta sexta-feira (21/8). A música, que tem como foco o empoderamento feminino, conta com a participação da cantora IZA e, também, com o cantor internacional de R&B, Timbaland. O projeto audiovisual de Band the knee tem o espaço sideral como um dos cenários imaginários: Bruno interpreta um astronauta, IZA uma deusa e Timbaland um âncora de televisão.

Assim como Bebel Gilberto, outras duas mulheres ícones da música deram as caras esta semana: Mariah Carey e Lauryn Hill. As duas fizeram uma parceria no single Save the day, música que faz parte da coletânea The rarities, uma série de materiais inéditos que serão lançados em comemoração aos 30 anos do álbum de estreia Mariah Carey. A primeira parte do projeto será lançada em 2 de outubro e promete algumas raridades especiais encontradas pela diva pop.

Quem também está de volta após um hiato de três anos é a banda The Killers. O grupo liderado por Brendan Flowers lançou Imploding the mirage, sexto álbum de estúdio. O trabalho teve uma série de atrasos por conta dos avanços da pandemia do novo coronavírus e foi lançado quase dois meses depois da primeira data anunciada. Este também é o primeiro disco desde a saída de Dave Keuning, guitarrista e membro fundador. Musicalmente o projeto se assemelha com os primeiros álbuns da banda e abusa de colaborações, músicos de bandas como Fleetwood Mac e The War on Drugs, participam de canções.

Outro nome forte da música que também ressurgiu esta semana foi o produtor e cantor Pharrell Williams e muito bem acompanhado da super estrela do rap Jay-Z. Os dois fizeram a parceria chama Entrepreneur. A música faz uma crítica a como o sonho americano é muito mais difícil para pessoas negras e é parte de um grande trabalho curado por Pharrell e feito pela revista Time com o tema A nova revolução americana, no intuito de discutir os espaços e as oportunidades de pessoas não-brancas gerando uma desigualdade sistêmica nos Estados Unidos. Alguns outros profissionais que também estão envolvidos nesse projeto são a ativista Angela Davis, o músico Tyler, The Creator e a tenista Naomi Osaka.

Nas, nome histórico do rap e famoso desde a década de 1990, apresentou King’s disease, o décimo terceiro disco de estúdio da carreira. O novo álbum tem traços do hip-hop com que o artista fez sucesso, muito similar a trabalhos de Tupac e Notorious B.I.G., mas também apresenta o frescor e a atualização do rapper com participações de nomes jovens como Anderson. Paak, Lil Durk e A$AP Ferg. Nas entrega um trabalho coeso que vai do passado ao futuro do rap , não é a toa que o músico foi apontado por Eminem como um dos maiores rappers de todos os tempos.



*Estagiários sob a supervisão de Roberta Pinheiro