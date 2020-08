Covid-19: Sertanejo Cauan tem melhora e deve ter alta da UTI nesta segunda

CB Correio Braziliense

(foto: Be Change/ Divulgação)

O cantor Cauan Máximo, que está internado desde o dia 12 em decorrência da covid-19, apresentou melhora em todos os exames realizados da noite de domingo (23/8), segundo informações divulgadas no boletim desta segunda-feira (24). O sertanejo se encontra no Hospital Anis Rassi, em Goiânia.

O comunicado diz ainda que o artista tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o apartamento ainda para esta segunda-feira. O comprometimento do pulmão de Cauan diminuiu para 50%. No ápice da doença, o sertanejo estava com, pelo menos, 70% do órgão lesado.

O pai do cantor, João Luiz Máximo, que também está com o novo coronavírus continua internado na UTI. De acordo com o boletim, ele “teve discreta piora clínica e de exames de laboratório”. João Luiz teve febre na noite de domingo e continua sob tratamento de oxigenoterapia e tem utilizado máscara de VNI e CAF.

A mãe de Cauan, Shirlei Máximo, internada em um quarto do hospital, também ela teve febre, mas está estável e, esporadicamente utiliza oxigênio. “Sem alterações importantes do quadro”, informa o boletim médico.