Fundação Athos Bulcão convida curador Marcus Lontra para live

CB Correio Braziliense

(foto: Instagram/Reprodução)

O novo episódio da série de lives da Fundação Athos Bulcão será transmitido nesta quarta-feira (26/8). O convidado para esta edição é Marcus Lontra, curador da exposição Athos Bulcão - Tradição e modernidade. O encontro on-line será apresentado por Valéria Cabral, secretária executiva da fundação, às 18h, pelo Instagram.



A intenção deste episódio é falar sobre o processo de inspiração pessoal e profissional do curador e, assim, explicar como a obra de Athos Bulcão influência nas peças com as quais Marcus Lontra trabalha. O artista é um dos colaboradores da revista Módulo, de Oscar Niemeyer.



A exposição Athos Bulcão - Tradição e modernidade já passou por Recife e Salvador, quando lançada em 2017. Os materiais desenvolvidos para a mostra contaram com vídeos, imagens, textos e infográficos. No total, aproximadamente 40 obras foram selecionadas. Na live, serão debatidos temas relacionados a estas obras e, além disso, sobre outros modelos adotados pelo estilo de artista plástico e do curador Marcus Lontra.