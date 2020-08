Viraliza vídeo em que o sertanejo Cauan ironiza a covid

CB Correio Braziliense

Cauan é membro da dupla Cleber & Cauan - (foto: Be Change/Divulgação)

Um vídeo no qual o cantor Cauan, internado devido à covid-19, aparece ironizando a doença viralizou nas redes sociais. Na gravação, o sertanejo, dupla de Cleber, diz: “vem em nós, coronavírus”.



Procurada pelo Correio, a assessoria do artista explicou que esta filmagem é de março e que o assunto só será tratado quando Cauan, que está internado em um hospital em Goiânia, melhorar. "Nosso foco é a melhora dele nesse momento”, explicou a assessora.



Cauan está internado desde 12 de agosto em decorrência de agravamentos no quadro clínico por causa da covid-19 em um hospital em Goiânia. De acordo com confirmação da assessoria, o cantor deixou a UTI nesta segunda-feira (24/8), está no quarto e teve progresso no tratamento.



Nos primeiros dias de internação, Cauan Máximo teve cerca de 70% do pulmão lesado por causa do vírus. O pai e a mãe de Cauan também estão hospitalizados com a doença.