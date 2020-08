Inscrições para o Brasília Photo Show são prorrogadas até 28 de agosto

CB Correio Braziliense

(foto: Phablo Araújo/ Divulgação)

Esta é a reta final para quem ainda quer se inscrever para o 6º Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS). As inscrições, que anteriormente se encerravam em 25 de agosto, foram prorrogadas até sexta-feira (28/8). Foram contabilizadas mais de 14 mil inscrições para a edição de 2020.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do festival. Cada participante pode inscrever até duas obras que estabeleçam “relação com a reclusão e a realidade imposta pela pandemia de covid-19”. A partir da terceira fotografia enviada, o valor é R$ 25 e são permitidas, no máximo, 30 fotos.

O festival, em todas as edições anteriores, reuniu artistas nacionais e internacionais, e mais de 40 exposições realizadas em diferentes localidades. “O evento tem evoluído para ser um marco no circuito dos grandes festivais que celebram a fotografia no planeta”, disse Rodrigo Nimer, diretor executivo do festival, em comunicado à imprensa.