Grávida, Simone fará chá de revelação virtual na sexta-feira

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: RD COMUNICA/DIVULGAÇÃO)

A cantora sertaneja Simone, que faz dupla com Simaria, fará uma live nesta sexta-feira (28/8), às 20h, para revelar o sexo do bebê que está esperando, segundo filho dela com o marido Kaká Diniz. O chá revelação, transmitido da casa da artista em Alphaville (SP), contará com as participações de Tirulipa e Whindersson Nunes.

A live comemora a marca de dois milhões de inscritos no canal de Simone, lançado há três meses. “Meus amores, sexta-feira será um dia muito especial para mim e quero contar com cada um de vocês no meu canal. Vai ter muita brincadeira e risada com meus miglos, além, é claro, da revelação do sexo do meu bebê tão esperado. Já estou super ansiosa”, anunciou a cantora.

Nesta semana, Simone fez teste para covid-19 após ter tido contato com a irmã, que testou positivo. O teste de Simone deu negativo.