‘Tenet’ define trailer e música; estreia no Brasil é adiada para 24/9

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Warner Bros)

A Warner Bros. divulgou o trailer final do filme Tenet. A prévia do longa, que conta com a direção de Christopher Nolan e é estrelado por John David Washington, protagonista de Infiltrado na Klan, e o novo Batman, Robert Pattinson, é carregada de cenas de ação e adianta o clima de tensão que a produção terá.

Nesta semana, também foi confirmado que a música The plan do astro do rap Travis Scott será a canção original de Tenet. Em entrevista à revista GQ, o diretor Christopher Nolan afirmou que a música de Travis se tornou parte integrante do filme, funcionando como um tipo de cola musical ao invés de uma simples faixa de fundo. “Sua voz (Travis Scott) se tornou a peça final de um quebra-cabeça de um ano. Seus insights, sobre o mecanismo musical e narrativo que Ludwig Göransson e eu estávamos construindo, foram imediatos, perspicazes e profundos”, contou o diretor.

Tenet mostra uma organização capaz de inverter o fluxo do tempo e que usa esse poder para salvar pessoas de perigos eminentes. Liderado por John David Washington, o elenco conta ainda com Elizabeth Debicki, de Guardiões da galáxia vol. 2, Aaron Taylor-Johnson, de Vingadores: era de Ultron, e Clémence Poésy, de Harry Potter.

Estreia

O lançamento do filme no Brasil sofreu mais um adiamento. Como já vem acontecendo com outros filmes, as datas são remanejadas para poucos dias depois do que estava previsto antes. O último adiamento previa a estreia para 10 de setembro, agora, a nova data é para o dia 24 do mesmo mês.