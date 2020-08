Irmã de Britney Spears entra com pedido para movimentar bens da cantora

CB Correio Braziliense

(foto: VALERIE MACON/AFP)

Responsável há dois anos pelos bens de Britney Spears, Jamie Lynn, irmã da diva pop, entrou com um pedido no Supremo Tribunal de Los Angeles para que os ativos da cantora sejam transferidos para uma ou mais contas em que ela mesma é a beneficiária. A informação é do site Los Angeles Times.

Jamie tem a curatela dos bens da irmã, por isso, administra o SJB Revocable Trust, fundo criado para garantir o futuro financeiro e proteger a fortuna da artista. Uma emenda assinada na semana passada tornou Jamie a principal herdeira em caso de morte de Britney, assumindo a administração dos bens para os filhos da cantora, Sean, 14 anos, e Jayden James, 13.

Caso o pedido seja aceito, os bens serão transferidos para Jamie Lynn, saindo do controle do pai James "Jamie" Spears, que tem tutela de Britney desde 2008, quando a cantora viveu colapsos na vida pessoal e profissional. Uma decisão judicial nos últimos dias reafirmou o direito do patriarca Spears de continuar tendo a tutela de Britney pelo menos até 2021. O advogado da artista chegou a solicitar que ele fosse substituído por um profissional.