Elenco de 'Os infiltrados' já está confinado; programa estreia em 2/9

AI Adriana Izel

Programa será exibido na TV Brasília e é o primeiro reality brasiliense - (foto: Marcos Vinícius/Divulgação)

O reality show brasiliense Os infiltrados estreia em 2 de setembro na TV Brasília. No entanto, o elenco, composto por oito participantes, está confinado, desde ontem, em um hotel em Brasília. A medida faz parte do protocolo sanitário e de segurança adotado por conta da pandemia de covid-19. Os candangos ficarão por sete dias no local — cada um isolado em um quarto sem contato entre eles — antes da entrada na casa oficial do programa montada em um lugar paradisíaco com um bar temático montado da Rede Villa Butiquim.

“Iniciamos o protocolo de segurança. Todos passaram por exames médicos e ainda fizemos a coleta do RT-PCR (teste do novo coronavírus) e o resultado será entregue na sexta-feira. Caso alguém dê positivo, automaticamente será eliminado e um reserva, também já confinado, será escolhido”, explica Caio Sousa diretor-executivo da Resenha Filmes, produtora responsável pelo programa. O elenco tem o acompanhamento do médico Metodio Ribas. Toda a produção do programa também passará por testes antes do início das gravações.

Dinâmica

A primeira temporada de Os infiltrados terá oito episódios com exibições às segundas, quartas e sextas, à 0h30, na TV Brasília e no canal do YouTube. Original, o formato coloca os participantes em dinâmicas dentro da casa que envolvem missões, ainda mantidas em segredo. A cada final de ciclo, há um novo eliminado. Ao todo, serão quatro eliminações. O vencedor conquista o prêmio final de R$ 25 mil.

Com apresentação de Vanessa Lamark e reportagem de TJ Fernandes, o programa será disputado por Wesley Calixto, Dj; Camila Cruz, estudante de nutrição; Gustavo Borges, Dj e persona trainer; Letícia Lopez, modelo; Sander Neguin, produtor de eventos; Karol Nunes, modelo; Mateus Valérios, bombeiro; e Sarah Santos, estudante de gestão financeira, todos influencers no mundo das redes sociais.

Na estreia, a atração terá o show da banda brasiliense Di Propósito. “Estamos com aquele frio na barriga. A expectativa é grande. O programa está na boca da galera”, completa Caio Sousa.