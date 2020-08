Tropical Jazz realiza última edição drive-in nesta quinta (27/8)

CB Correio Braziliense

Banda Jazzyhop é a atração desta quinta - (foto: Reprodução/Instagram)

O Tropical Jazz recebe a última atração do projeto em drive-in nesta quinta-feira (27/8) no aeroporto. Desta vez quem anima o público com envolvente música é a banda Jazzyhop, que tem a proposta de fazer o jazz tradicional de forma inovadora.

O projeto de entretenimento musical une ritmo, swing, drinks e deleites. O Tropical Jazz integra a programação do festival Festival Drive-In, e desde julho agita o Estacionamento B do Aeroporto Internacional Juscelino Kubistschek, às quintas-feiras. As noites acontecem sob comando do consagrado gaitista brasiliense, Pablo Fagundes e convidados. Pablo é conhecido por trabalhar com as diferentes sonoridades produzidas pelas gaitas cromática e diatônica.

Com releituras de clássicos de artistas como Aldir Blanc, Michael Jackson, John Coltrane, Beatles e Tom Jobim, a banda Jazzyhop usa a improvisação como ferramenta para alcançar novas possibilidades musicais. O grupo é formado por Amaro Vaz (bateria), Rafael de Sousa (baixo), Raildo Ratho (saxofone tenor), Bruno Portella (trombone), Paulo Black, (trumpete/flugel) e Fellipe Souljah (guitarra).

Os ingressos são limitados e custam entre R$ 49 e R$ 70 por carro, com até quatro pessoas. As entradas estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do evento.